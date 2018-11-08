В Академгородке запретили парковку возле одной из остановок
Запрет вступает в силу сегодня
Сегодня, 8 ноября, начинает действовать запрет на парковку на улице Жемчужной в Советском районе Новосибирска.
«С 8 ноября запрещается остановка транспортных средств на улице Жемчужной в районе остановки общественного транспорта "Цветной проезд" со стороны лесной зоны», — сообщил пресс-центр мэрии Новосибирска.
Об этом запрете власти объявляли ещё в середине октября, тогда же отмечалось, что на месте запрета появятся знаки 3.27 «Остановка запрещена», 8.24 «Работает эвакуатор».
12 ноября в Новосибирске также вступит в силу запрет парковки на участке Вокзальной магистрали около железнодорожного вокзала.
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Елена Громкова
Фото из архива НГС, фрагмент справочника 2ГИС (2)