В Академгородке запретили парковку возле одной из остановок

Запрет вступает в силу сегодня

Теперь припаркованные возле «Цветного проезда» машины будут увозить на штрафстоянку





Сегодня, 8 ноября, начинает действовать запрет на парковку на улице Жемчужной в Советском районе Новосибирска.





«С 8 ноября запрещается остановка транспортных средств на улице Жемчужной в районе остановки общественного транспорта "Цветной проезд" со стороны лесной зоны», — сообщил пресс-центр мэрии Новосибирска.





Об этом запрете власти объявляли ещё в середине октября, тогда же отмечалось, что на месте запрета появятся знаки 3.27 «Остановка запрещена», 8.24 «Работает эвакуатор».





В мэрии объясняли, что парковку запрещают для беспрепятственной посадки и высадки пассажиров из общественного транспорта





12 ноября в Новосибирске также вступит в силу запрет парковки на участке Вокзальной магистрали около железнодорожного вокзала.