Сотня шаров и тысячи спасибо: сибиряки почтили память двух братьев, сгоревших в Татарске

К детской площадке в центре города пришли около 50 человек

Вечером 7 ноября жители Татарска собрались возле детской площадки в центре города, чтобы почтить память погибших в пожаре братьев Мазуниных — одному из них было 2 года, второму всего 2 месяца.







«Это страшное горе, семье тяжело, они до сих пор не осознают происходящее. Спасибо всем, кто оказывал и оказывает посильную помощь: кто-то деньгами, кто-то вещами. Кто-то поддерживал просто морально — это сейчас не менее важно. Спасибо вам всем! Давайте запустим вверх шары, попрощаемся с двумя маленькими ангелочками — Захаром и Матвеем. Покойтесь с миром», — поблагодарили местных жителей организаторы митинга и друзья семьи Виктор Шушлебин и Константин Тосканов.





По словам Тосканова, провести митинг им разрешила администрация Татарска. Родственники погибших детей не смогли посетить мероприятие из-за поминок по мальчикам.





«Поминки начались в 15:00, — объяснил Константин Тосканов, — и продолжаются до сих пор. Там нет алкоголя — это принципиальная позиция родителей, потому что погибли дети».









Акция памяти началась в 17:30. Собравшиеся послушали близких семьи, почтили память детей минутой молчания и запустили в небо белые воздушные шары.





«Там больше сотни шаров было, — уверен организатор мероприятия, — Только я штук 20 принёс. Какие-то запустили в воздух, несколько шаров оставили, чтобы передать на память родственникам мальчиков».





Захар и Матвей Мазунины погибли при пожаре в частном доме 4 ноября. Во время пожара 23-летняя мать мальчиков Вера Мазунина находилась неподалёку во дворе дома — она складывала дрова, которые тут же кололи двое мужчин. Женщине удалось вывести из дома только 3-летнюю дочь. По словам местных жителей, Мазунина пыталась броситься в огонь, чтобы спасти сыновей, но её остановили мужчины. Следственный комитет уже начал расследовать гибель двоих детей.





В прошлом году сотни жителей Колывани перекрыли дорогу к администрации Колывани из-за гибели двоих детей в яме.