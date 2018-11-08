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Власти отказались перекрывать улицу Ленина на Новый год

Год назад перекрытия обернулись неудобствами для работников зданий на этой улице

В прошлом году улица Ленина была пешеходной в летние выходные дни и в течение новогодних каникул
В прошлом году улица Ленина была пешеходной в летние выходные дни и в течение новогодних каникул

В этом году улица Ленина не станет пешеходной на время новогодних праздников — власти Новосибирска объяснили это решение тем, что перекрытие улицы создаёт неудобства для бизнеса.


«Нет, [перекрытий на улице Ленина] не планируется, — сообщила начальник департамента культуры и спорта мэрии Новосибирска Анна Терешкова, — Потому что в прошлом году обнаружилось перекрытие, что есть один заезд внутрь, который очень необходим гражданам, которые работают в этом здании». 


Она уточнила, что речь идёт об угловом доме на улице Ленина, 6. Летом прошлого года, когда Ленина также была пешеходной по выходным, этот заезд не использовали, а в новогодние праздники заезд понадобился, так как в эти дни в здании работали люди. «Это единственный заезд внутрь к офисам, для обслуживания, — отметила Терешкова. — В прошлом году нам приходилось их по пропускам пускать, но это не дело — только пропускали, начинали ехать все остальные, и это угрожало в том числе гражданам». 


В прошлом году, несмотря на недовольство жителей тихого центра, улицу Ленина сделали пешеходной и в Новый год. В этом году летом её перекрывали только в праздники

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