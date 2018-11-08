Власти отказались перекрывать улицу Ленина на Новый год
Год назад перекрытия обернулись неудобствами для работников зданий на этой улице
В этом году улица Ленина не станет пешеходной на время новогодних праздников — власти Новосибирска объяснили это решение тем, что перекрытие улицы создаёт неудобства для бизнеса.
«Нет, [перекрытий на улице Ленина] не планируется, — сообщила начальник департамента культуры и спорта мэрии Новосибирска Анна Терешкова, — Потому что в прошлом году обнаружилось перекрытие, что есть один заезд внутрь, который очень необходим гражданам, которые работают в этом здании».
Она уточнила, что речь идёт об угловом доме на улице Ленина, 6. Летом прошлого года, когда Ленина также была пешеходной по выходным, этот заезд не использовали, а в новогодние праздники заезд понадобился, так как в эти дни в здании работали люди. «Это единственный заезд внутрь к офисам, для обслуживания, — отметила Терешкова. — В прошлом году нам приходилось их по пропускам пускать, но это не дело — только пропускали, начинали ехать все остальные, и это угрожало в том числе гражданам».
В прошлом году, несмотря на недовольство жителей тихого центра, улицу Ленина сделали пешеходной и в Новый год. В этом году летом её перекрывали только в праздники.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Анна Богданова
Фото Александра Ощепкова