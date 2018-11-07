В сквере Славы обновят стены с именами павших сибиряков

Изначально реконструкция сквера не предполагала обновление самого памятника

В сквере Славы в Ленинском районе Новосибирска, помимо реконструкции основной территории парка, в порядок приведут и сам монумент — работы должны закончить к юбилею Победы в 2020 году.







«Было обращение мэра Новосибирска [Анатолия Локтя] к губернатору [Андрею] Травникову, что в рамках благоустроительных работ мы не можем делать пилоны и заниматься реконструкцией пилонов сквера Славы, — рассказала сегодня начальник департамента культуры и спорта мэрии Новосибирска Анна Терешкова. — На что был получен положительный ответ».







По её словам, это значит, что теперь отремонтируют и историческую часть сквера. «По Монументу Славы это будут два проекта. Первый — только благоустройство территории вокруг пилонов, вокруг памятников архитектуры. И второй проект, который будет включать в себя реконструкцию пилонов и реконструкцию всех объектов, которые связаны с культурным наследием, — уточнила Терешкова. — На сегодняшний день началось уже обследование пилонов. Мы планируем, что к середине декабря у нас будет точная стоимость сметных работ именно по реконструкции».





Начальник департамента рассказала, что город заплатит 25% от общей суммы работ. «Исходя из того, что область забронировала 50 миллионов на эти работы, мы должны подразумевать порядка 12 миллионов на софинансирование реконструкции пилонов Монумента Славы».





Также Анна Терешкова озвучила окончательную сумму проекта реконструкции территории сквера Славы без учёта памятника — на работы потратят 115 миллионов рублей.





Работы в сквере Славы должны начаться в 2019 году. Это первая территория города, которую приведут в порядок в рамках программы по благоустройству территорий «Формирование современной городской среды» на 2018–2022 годы. Изначально ремонтировать сам монумент не планировали — областные власти запрещали трогать объект культурного наследия.