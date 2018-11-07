Прокуроры заставили школу дать медаль выпускнице с тройками по физике

Вчера выпускница получила заслуженную медаль

В Новосибирске прокуратура Октябрьского района помогла выпускнице школы получить аттестат с отличием и медаль, которые ей не выдали сразу из-за троек по физике.







Прокуратура проверила, как одна из школ Октябрьского района соблюдает законодательство при выдаче аттестатов выпускникам.







«Мы <…> установили, что одной из выпускниц [2018 года], которая имела итоговые оценки по всем предметам "отлично" образовательной организацией вместо аттестата о среднем общем образовании с отличием выдан обычный аттестат», — рассказала корреспонденту НГС старший помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска Марина Кабакова.







По её данным, выпускница не получила красные корочки и медаль, потому что положение о выдаче аттестатов, подписанное директором школы, не соответствовало требованиям закона. В частности, в этом документе был пункт, согласно которому претенденты на медаль не должны получать троек в течение года.







Старший помощник прокурора уточнила, что выпускницу подвела физика: в течение учебного года у школьницы были текущие оценки «удовлетворительно» и «хорошо» по этому предмету. Но, благодаря текущим отличным оценкам и итоговым пятёркам за полугодия и учебные годы в 10-м и 11-м классах, в аттестате также стояла оценка 5.







Марина Кабакова пояснила, что после проверки прокуратура внесла директору школы представление с требованием устранить нарушения. Кроме того, она опротестовала положение о выдаче аттестатов, в котором были пункты, противоречащие закону. В итоге во вторник, 6 ноября, школа выдала выпускнице аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении».







По словам Марины Кабаковой, также замечание получила заместитель директора школы, которая возглавляла комиссию по выставлению итоговых оценок. Ещё одно представление — с требованием наказать директора школы — прокуратура ранее направила в администрацию Октябрьского района.







Корреспонденту НГС удалось связаться с родителями выпускницы, но они пояснили, что не хотят предавать историю огласке, поскольку ни к кому претензий не имеют. Также семья не хотела бы, чтобы в школе осталось неправильное впечатление об их дочери.





