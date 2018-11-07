Спасатели на снегоходах вывезли из леса 8 детей

Группа находилась в маршруте со 2 ноября





Сегодня днём 7 ноября спасатели помогли выбраться из леса группе из 10 туристов, отправившихся в поход под Новосибирском — они не могли самостоятельно вернуться домой из-за плохой погоды.





«Группа из 10 человек, из них 8 подростков от 14 до 18 лет и двое взрослых. Они ушли в туристический маршрут 2 ноября. Маршрут у них близился к завершению, и дело в том, что погода была неблагоприятной <…>. Примерно в 10 километрах от села Новососедово в Искитимском районе вся группа по решению руководителя остановилась. В предгорье они разбили палатку, установили навес для укрытия от непогоды. Группа эта попала под сильный снег, промокла, <…> детям было сложно передвигаться по мокрому снегу и образовавшемуся на фоне похолодания насту», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.





На помощь выдвинулись около 30 спасателей, лесников и представителей местного самоуправления. Туристов обнаружили на горе Пихтовая и вывезли на вездеходе и снегоходе.





«Все туристы чувствуют себя удовлетворительно», — добавили в ведомстве.







В июле этого года спасатели искали новосибирского подростка, который потерялся в горах Сочи. Тело мальчика было обнаружено через девять дней.