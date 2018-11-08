В Экспоцентр привезли торт из мяса, соломенного коня и гигантского надувного петуха
Без традиционного оперного театра не обошлось
В новосибирском Экспоцентре открылась выставка «Агросиб 2018», в которой принимают участие больше 150 компаний и представители всех районов Новосибирской области, — там показали достижения местного пищепрома.
Участников «Агросиба» можно поделить на три большие группы. В первую попадают поставщики сельскохозяйственной техники и товаров для сельхозпроизводителей, вторую составляют предприятия, занимающиеся производством продуктов питания, но самая живописная часть выставки — это экспозиции из районов области.
В этом году поставщики техники заняли полностью один из павильонов Экспоцентра, но и он не смог вместить даже половины представленной техники. В выставке участвуют практически все основные поставщики (или их представители): от российского «Ростсельмаша» до немецкого Claas и американского John Deer.
Крупные стенды подготовили «Кудряшовский мясокомбинат» и племзавод «Ирмень». Последний известен широкой публике прежде всего своей молочной продукцией, но на выставке можно посмотреть мясные деликатесы и сыры, которые выпускает предприятие.
Сразу несколько стендов представили предприятия, которые занимаются разведением и ловом рыбы. Так, компания «Камшат» привезла рыбу, в том числе огромных сазанов, а Союз производителей рыбы — аквариум с живой стерлядью.
Ни одна выставка не обходится без пельменного макета оперного театра. Кондитерское подразделение компании, построившей пельмень-театр, привезла ещё и оперный из кондитерской мастики.
Молодое новосибирское предприятие «Сибхамон» продвигает вяленые свиные ноги при помощи обнажённой модели.
Впрочем, самые живописные стенды подготовили районы области. Как правило, такие экспозиции формируются совместно с местными администрациями и предприятиями, которые в этих районах работают. Поскольку между участниками проводится соревнования, районы пытаются превзойти друг друга в оформлении стендов. Самый распространенный приём — инсталляции из еды.
Но поскольку набор продуктов у большинства районов примерно одинаковый, то выделяться приходится, используя подручные материалы. В Кыштовском районе соорудили из соломы целую лошадь.
На ярмарке проходят разнообразные мастер-классы, учебные материалы для которых висят здесь же на вешалке.
На выставке довольно многолюдно, а поток посетителей оживляют многочисленные аниматоры и творческие коллективы, исполняющие народные песни. «Агросиб» продлится до конца недели.
«Агросиб» ориентирован, прежде всего, на сельхозпроизводителей, однако его экспозиция частично пересекается с другой крупной выставкой FoodService, где представлены преимущественно продукты.
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Стас Соколов
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