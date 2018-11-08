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В Экспоцентр привезли торт из мяса, соломенного коня и гигантского надувного петуха

Без традиционного оперного театра не обошлось

Недостаток сельхозпродукции можно компенсировать надувными шарами 
Недостаток сельхозпродукции можно компенсировать надувными шарами 


В новосибирском Экспоцентре открылась выставка «Агросиб 2018», в которой принимают участие больше 150 компаний и представители всех районов Новосибирской области, — там показали достижения местного пищепрома. 


Участников «Агросиба» можно поделить на три большие группы. В первую попадают поставщики сельскохозяйственной техники и товаров для сельхозпроизводителей, вторую составляют предприятия, занимающиеся производством продуктов питания, но самая живописная часть выставки — это экспозиции из районов области.


Такой немецкий комбайн для заготовки кормов может стоить больше 10 миллионов рублей 
Такой немецкий комбайн для заготовки кормов может стоить больше 10 миллионов рублей 


В этом году поставщики техники заняли полностью один из павильонов Экспоцентра, но и он не смог вместить даже половины представленной техники. В выставке участвуют практически все основные поставщики (или их представители): от российского «Ростсельмаша» до немецкого Claas и американского John Deer.


Мясные деликатесы местами выглядят пугающе
Мясные деликатесы местами выглядят пугающе


Крупные стенды подготовили «Кудряшовский мясокомбинат» и племзавод «Ирмень». Последний известен широкой публике прежде всего своей молочной продукцией, но на выставке можно посмотреть мясные деликатесы и сыры, которые выпускает предприятие.


Крупные сазаны могут потянуть килограммов на 6–7
Крупные сазаны могут потянуть килограммов на 6–7


Сразу несколько стендов представили предприятия, которые занимаются разведением и ловом рыбы. Так, компания «Камшат» привезла рыбу, в том числе огромных сазанов, а Союз производителей рыбы — аквариум с живой стерлядью.


Пельменный театр давно стал для выставки своеобразным талисманом
Пельменный театр давно стал для выставки своеобразным талисманом


Ни одна выставка не обходится без пельменного макета оперного театра. Кондитерское подразделение компании, построившей пельмень-театр, привезла ещё и оперный из кондитерской мастики. 


Редкий случай, когда на рекламном фото с обнажённой девушкой девушку замечаешь не сразу
Редкий случай, когда на рекламном фото с обнажённой девушкой девушку замечаешь не сразу


Молодое новосибирское предприятие «Сибхамон» продвигает вяленые свиные ноги при помощи обнажённой модели. 


Торт из прессованного мяса сделали в Тогучинском районе
Торт из прессованного мяса сделали в Тогучинском районе


Впрочем, самые живописные стенды подготовили районы области. Как правило, такие экспозиции формируются совместно с местными администрациями и предприятиями, которые в этих районах работают. Поскольку между участниками проводится соревнования, районы пытаются превзойти друг друга в оформлении стендов. Самый распространенный приём — инсталляции из еды. 


Соломенный конь не самоцель — он везет тележку с овощами
Соломенный конь не самоцель — он везет тележку с овощами


Но поскольку набор продуктов у большинства районов примерно одинаковый, то выделяться приходится, используя подручные материалы. В Кыштовском районе соорудили из соломы целую лошадь. 


Висящие на крюках полутуши — обычное дело
Висящие на крюках полутуши — обычное дело


На ярмарке проходят разнообразные мастер-классы, учебные материалы для которых висят здесь же на вешалке. 


Главные герои фотосессий — многочисленные аниматоры в костюмах животных 
Главные герои фотосессий — многочисленные аниматоры в костюмах животных 


На выставке довольно многолюдно, а поток посетителей оживляют многочисленные аниматоры и творческие коллективы, исполняющие народные песни. «Агросиб» продлится до конца недели.


«Агросиб» ориентирован, прежде всего, на сельхозпроизводителей, однако его экспозиция частично пересекается с другой крупной выставкой FoodService, где представлены преимущественно продукты. 

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