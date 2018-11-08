В Экспоцентр привезли торт из мяса, соломенного коня и гигантского надувного петуха

Недостаток сельхозпродукции можно компенсировать надувными шарами





В новосибирском Экспоцентре открылась выставка «Агросиб 2018», в которой принимают участие больше 150 компаний и представители всех районов Новосибирской области, — там показали достижения местного пищепрома.







Участников «Агросиба» можно поделить на три большие группы. В первую попадают поставщики сельскохозяйственной техники и товаров для сельхозпроизводителей, вторую составляют предприятия, занимающиеся производством продуктов питания, но самая живописная часть выставки — это экспозиции из районов области.







Такой немецкий комбайн для заготовки кормов может стоить больше 10 миллионов рублей





В этом году поставщики техники заняли полностью один из павильонов Экспоцентра, но и он не смог вместить даже половины представленной техники. В выставке участвуют практически все основные поставщики (или их представители): от российского «Ростсельмаша» до немецкого Claas и американского John Deer.







Мясные деликатесы местами выглядят пугающе





Крупные стенды подготовили «Кудряшовский мясокомбинат» и племзавод «Ирмень». Последний известен широкой публике прежде всего своей молочной продукцией, но на выставке можно посмотреть мясные деликатесы и сыры, которые выпускает предприятие.







Крупные сазаны могут потянуть килограммов на 6–7





Сразу несколько стендов представили предприятия, которые занимаются разведением и ловом рыбы. Так, компания «Камшат» привезла рыбу, в том числе огромных сазанов, а Союз производителей рыбы — аквариум с живой стерлядью.







Пельменный театр давно стал для выставки своеобразным талисманом





Ни одна выставка не обходится без пельменного макета оперного театра. Кондитерское подразделение компании, построившей пельмень-театр, привезла ещё и оперный из кондитерской мастики.





Редкий случай, когда на рекламном фото с обнажённой девушкой девушку замечаешь не сразу





Молодое новосибирское предприятие «Сибхамон» продвигает вяленые свиные ноги при помощи обнажённой модели.





Торт из прессованного мяса сделали в Тогучинском районе





Впрочем, самые живописные стенды подготовили районы области. Как правило, такие экспозиции формируются совместно с местными администрациями и предприятиями, которые в этих районах работают. Поскольку между участниками проводится соревнования, районы пытаются превзойти друг друга в оформлении стендов. Самый распространенный приём — инсталляции из еды.





Соломенный конь не самоцель — он везет тележку с овощами





Но поскольку набор продуктов у большинства районов примерно одинаковый, то выделяться приходится, используя подручные материалы. В Кыштовском районе соорудили из соломы целую лошадь.





Висящие на крюках полутуши — обычное дело





На ярмарке проходят разнообразные мастер-классы, учебные материалы для которых висят здесь же на вешалке.





Главные герои фотосессий — многочисленные аниматоры в костюмах животных





На выставке довольно многолюдно, а поток посетителей оживляют многочисленные аниматоры и творческие коллективы, исполняющие народные песни. «Агросиб» продлится до конца недели.





«Агросиб» ориентирован, прежде всего, на сельхозпроизводителей, однако его экспозиция частично пересекается с другой крупной выставкой FoodService, где представлены преимущественно продукты.