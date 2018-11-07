Сотни новосибирцев устроили шествие по Красному проспекту в честь годовщины революции

Год назад в честь столетнего юбилея революции по Красному проспекту прошло почти 2 тысячи коммунистов с красными флагами — участники демонстрации фотографировались с настоящим пулемётом перед оперным театром.

Колонна людей с красными флагами собирается пройти по аллее Красного проспекта до площади Ленина. По подсчётам корреспондента НГС, на акцию пришли более 300 человек. Среди пришедших на акцию — мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

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Дарья Януш

Видео автора

Фото Александра Ощепкова

