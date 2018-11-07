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Сотни новосибирцев устроили шествие по Красному проспекту в честь годовщины революции

Новосибирские коммунисты прошлись по Красному проспекту в честь 101-й годовщины революции

Колонна стартовала от Дома Офицеров и двигается в сторону центра города
Колонна стартовала от Дома Офицеров и двигается в сторону центра города


Несколько сотен новосибирцев собрались у Дома Офицеров в центре города в 101-ю годовщину Октябрьской революции. 


Колонна людей с красными флагами собирается пройти по аллее Красного проспекта до площади Ленина. По подсчётам корреспондента НГС, на акцию пришли более 300 человек. Среди пришедших на акцию — мэр Новосибирска Анатолий Локоть. 


Корреспондент НГС ведет прямую трансляцию с шествия на главной улице Новосибирска. 



На акции коммунистов нашлось место и православной символике
На акции коммунистов нашлось место и православной символике


Среди пришедших на акцию были и те, для кого демонстрации 7 ноября — ежегодное традиционное мероприятие 
Среди пришедших на акцию были и те, для кого демонстрации 7 ноября — ежегодное традиционное мероприятие 


Для шествия Красный проспект в час пик решили не перекрывать
Для шествия Красный проспект в час пик решили не перекрывать


Прошлогоднее шествие, когда коммунисты праздновали вековой юбилей революции, собрало значительно больше участников
Прошлогоднее шествие, когда коммунисты праздновали вековой юбилей революции, собрало значительно больше участников


Под ногами участников шествия много снега. Сегодня власти признали, что в Новосибирске нечем убирать тротуары  
Под ногами участников шествия много снега. Сегодня власти признали, что в Новосибирске нечем убирать тротуары 


Коммунисты не скрывают, что этим шествием они выражают протест против повышения пенсионного возраста 
Коммунисты не скрывают, что этим шествием они выражают протест против повышения пенсионного возраста 


Мэр Новосибирска Анатолий Локоть одновременно с должностью в муниципалитете сохраняет за собой руководящий пост в обкоме КПРФ 
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть одновременно с должностью в муниципалитете сохраняет за собой руководящий пост в обкоме КПРФ 


Анатолий Локоть возложил к памятнику Ленину корзину красных гвоздик
Анатолий Локоть возложил к памятнику Ленину корзину красных гвоздик


После торжественного шествия коммунисты провели митинг против пенсионной реформы
После торжественного шествия коммунисты провели митинг против пенсионной реформы


Год назад в честь столетнего юбилея революции по Красному проспекту прошло почти 2 тысячи коммунистов с красными флагами — участники демонстрации фотографировались с настоящим пулемётом перед оперным театром.

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