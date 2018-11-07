«Тойота» рулит: новосибирцы купили сотни новых Camry и RAV4

Toyota Camry прибавила в продажах





В Новосибирской области компания Toyota за 9 месяцев 2018 года увеличила продажи своей главной модели Camry, которая обновилась в текущем году и вызвала среди покупателей повышенный интерес. В базовой комплектации автомобиль стоит 1,521 миллиона рублей, а версии постарше — более 2 миллионов.





«За 9 месяцев 2018 года продано 296 штук Toyota Camry, за 9 месяцев 2017 года — 263 штуки. Прирост составил 12,6%», — сообщил НГС руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов.





Ещё один драйвер продаж, также обновившийся Toyota Land Cruiser Prado, был продан в количестве 283 штук против 130 штук в прошлом году (прирост на 117,7%).





Модель RAV4 потерпела спад в продажах: 244 штуки против 307 штук в прошлом году (минус 20,5%). Текущее поколение кроссовера завершает свой жизненный цикл — новый RAV4 уже представлен и поступит в продажу в 2019 году.





Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.







Читайте также:



Лучшие джипы: новосибирцы бросились покупать «Лэнд Крузер Прадо», «Хёндай Крету» и уазики.