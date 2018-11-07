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«Тойота» рулит: новосибирцы купили сотни новых Camry и RAV4

Новосибирцы раскупают японские машины по 1,5–2 миллиона рублей

Toyota Camry прибавила в продажах
Toyota Camry прибавила в продажах


В Новосибирской области компания Toyota за 9 месяцев 2018 года увеличила продажи своей главной модели Camry, которая обновилась в текущем году и вызвала среди покупателей повышенный интерес. В базовой комплектации автомобиль стоит 1,521 миллиона рублей, а версии постарше — более 2 миллионов.


«За 9 месяцев 2018 года продано 296 штук Toyota Camry, за 9 месяцев 2017 года — 263 штуки. Прирост составил 12,6%», — сообщил НГС руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов.


Ещё один драйвер продаж, также обновившийся Toyota Land Cruiser Prado, был продан в количестве 283 штук против 130 штук в прошлом году (прирост на 117,7%). 


Модель RAV4 потерпела спад в продажах: 244 штуки против 307 штук в прошлом году (минус 20,5%). Текущее поколение кроссовера завершает свой жизненный цикл — новый RAV4 уже представлен и поступит в продажу в 2019 году. 


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.


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