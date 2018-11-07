Четверо новосибирцев сняли фильмы о жизни в старом городе

Среди показанных в «Победе» фильмов была работа краеведа Константина Голодяева (на фото справа на фоне гостиницы «Метрополь» на улице Революции)

Вечером 7 ноября в кинотеатре «Победа» прошёл показ документальных фильмов о Новосибирске. На экране показали четыре видеоролика о тихом центре, реке Ельцовке и рассказали о революции 1917 года и жилищных проблемах города в XX веке. Организатором проекта выступил Музей Новосибирска.





«Проект называется "Видеопрогулки по Новосибирску", существует он с 2016 года. Каждый год сотрудники музея готовят 4 фильма на выбранную тему. Не все могут посещать экскурсии, поэтому фильмы о городе являются отличным дополнением к ним. Мы решили продолжить традицию, начатую в прошлом году, и устроили премьерный показ в кинотеатре. Мы снимаем разное документальное кино и стараемся сделать акцент не на официальную историю, а на повседневную жизнь, хотим показать то, что ближе народу: куда в то время ходили, что покупали, как отдыхали», — рассказала корреспонденту НГС директор Музея Новосибирска Елена Щукина.







Все видео музей выкладывает на свой YouTube-канал — они в свободном доступе. В рамках проекта сняли уже 12 фильмов о городе — разные выпуски посвящены истокам возникновения Новосибирска, железнодорожному вокзалу, ГЭС, Расточке и, например, саду Свободы, который находился около нынешней станции метро «Октябрьская».







«На каждый фильм мы планируем 3–4 полных съёмочных дня. Чтобы уложиться в такие сжатые сроки, мы ведём очень большую подготовительную работу: доводим сценарий до совершенства, выезжаем на местность, заранее ищем удачные точки съёмки, готовим реквизит. К моменту начала съёмки у нас уже есть чёткое представление о том, как должен выглядеть готовый материал», — рассказала режиссёр Ирина Белкина. Она призналась, что получить разрешение на съёмку не всегда просто — в некоторых исторических зданиях сейчас находятся офисы коммерческих организаций.









В роли рассказчиков в фильмах выступили сотрудники музея — историки и краеведы Любовь Писарева, Константин Голодяев, Елена Воротникова и Евгений Антропов. Они сами выбирают темы для фильмов и пишут сценарии к ним.





Весной новосибирец смонтировал фильм с редкими кадрами первого в городе парада Победы: в видеоролике современные кадры с Дня Победы перемежаются с архивными.