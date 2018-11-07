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«Полный бардак»: в мэрии отчитали рабочих, швырявших песок на тротуары через ряды машин

В Октябрьском районе рабочие разбрасывали песок из кузова грузовика

В новосибирском паблике «АСТ-54» появилось видео, на котором показано, как рабочие посыпают тротуары в Октябрьском районе Новосибирска — песок летит через припаркованные вдоль улицы машины. В мэрии подобную работу назвали «полным бардаком».


Начальник Главного управления благоустройства и озеленения мэрии Юрий Сердюк сообщил корреспонденту НГС, что так убирает тротуары подрядная организация администрации Октябрьского района. Дорожные службы города к этому отношения не имеют, подчеркнул Сердюк. 


«Это ненормально. Я им делаю замечания. И им, и администрации Дзержинского района, когда вижу такое. Это бардак полный», — прокомментировал Юрий Сердюк. 


Сегодня же, 7 ноября, на заседании комиссии Совета депутатов по городскому хозяйству власти признали, что в городе плохо чистят тротуары из-за нехватки техники. В этом году на борьбу с гололёдом потратят больше 100 миллионов рублей


Внимание: видео содержит бранную лексику автора. 


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