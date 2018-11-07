«Полный бардак»: в мэрии отчитали рабочих, швырявших песок на тротуары через ряды машин
В Октябрьском районе рабочие разбрасывали песок из кузова грузовика
В новосибирском паблике «АСТ-54» появилось видео, на котором показано, как рабочие посыпают тротуары в Октябрьском районе Новосибирска — песок летит через припаркованные вдоль улицы машины. В мэрии подобную работу назвали «полным бардаком».
Начальник Главного управления благоустройства и озеленения мэрии Юрий Сердюк сообщил корреспонденту НГС, что так убирает тротуары подрядная организация администрации Октябрьского района. Дорожные службы города к этому отношения не имеют, подчеркнул Сердюк.
«Это ненормально. Я им делаю замечания. И им, и администрации Дзержинского района, когда вижу такое. Это бардак полный», — прокомментировал Юрий Сердюк.
Сегодня же, 7 ноября, на заседании комиссии Совета депутатов по городскому хозяйству власти признали, что в городе плохо чистят тротуары из-за нехватки техники. В этом году на борьбу с гололёдом потратят больше 100 миллионов рублей.
Внимание: видео содержит бранную лексику автора.
Внимание, у нас появилась новая рубрика «Что-то тут не чисто». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными сугробами, нечищенными улицами, обледенелыми тротуарами и с самой бестолковой работой дорожников по очистке от снега. Самые впечатляющие снимки мы будем публиковать на НГС раз в неделю.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Анна Богданова
Видео «АСТ-54»