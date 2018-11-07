«Полный бардак»: в мэрии отчитали рабочих, швырявших песок на тротуары через ряды машин

В новосибирском паблике «АСТ-54» появилось видео, на котором показано, как рабочие посыпают тротуары в Октябрьском районе Новосибирска — песок летит через припаркованные вдоль улицы машины. В мэрии подобную работу назвали «полным бардаком».







Начальник Главного управления благоустройства и озеленения мэрии Юрий Сердюк сообщил корреспонденту НГС, что так убирает тротуары подрядная организация администрации Октябрьского района. Дорожные службы города к этому отношения не имеют, подчеркнул Сердюк.





«Это ненормально. Я им делаю замечания. И им, и администрации Дзержинского района, когда вижу такое. Это бардак полный», — прокомментировал Юрий Сердюк.







Сегодня же, 7 ноября, на заседании комиссии Совета депутатов по городскому хозяйству власти признали, что в городе плохо чистят тротуары из-за нехватки техники. В этом году на борьбу с гололёдом потратят больше 100 миллионов рублей.







Внимание: видео содержит бранную лексику автора.



