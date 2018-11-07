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Копить надо годами: аналитики подсчитали, как быстро новосибирская семья соберёт деньги на квартиру

По сравнению с другими регионами новосибирцы оказались не в самом выгодном положении

Семьям из Новосибирской области сложнее накопить на покупку жилья, чем россиянам в целом
Семьям из Новосибирской области сложнее накопить на покупку жилья, чем россиянам в целом

Чтобы накопить на типовую двухкомнатную квартиру, среднестатистической семье из Новосибирской области понадобится откладывать деньги больше 6 лет.


К такому выводу пришли эксперты из аудиторско-консалтинговой компании «ФинЭкспертиза», оценившие потенциальные возможности покупки жилья в регионах России.


Оценщики выяснили, сколько двум работающим людям придётся копить на двухкомнатную квартиру площадью 50 кв. м, если они будут откладывать на это 50% своего бюджета, то есть одну среднюю для региона зарплату за вычетом НДФЛ. В своих подсчётах аналитики опирались на данные Росстата о стоимости недвижимости на вторичном рынке и средних зарплатах для каждого региона.


«Эксперты установили, что в среднем по России на покупку недвижимости, при самостоятельном сбережении средств, среднестатистической семье потребуется 5,2 года», — рассказали в «ФинЭкспертизе».


Как показали подсчёты, в Новосибирской области доступность жилья ниже, чем по России в целом. При цене квадратного метра в 51 593 рубля новосибирской семье придётся откладывать на покупку квартиры в среднем в течение 6,6 года.


Самое доступное в Сибири жильё аналитики обнаружили в Кемеровской области: семьям из этого региона удастся накопить на двухкомнатную квартиру в среднем за 4,3 года. 


Сибирским регионом с самой низкой доступностью жилья оказался Алтайский край: его показатель — 7,2 года.


Дольше всех в России на покупку квартиры придётся откладывать жителям Приморского края — 9 лет. А лидером по доступности жилья оказалась Магаданская область: для того, чтобы приобрести квартиру, среднестатистической семье из этого региона понадобится копить деньги в течение 2,6 лет.


«Приведённые цифры — это "идеальный вариант", тот случай, когда семья имеет возможность где-либо проживать и не арендовать жильё. Если семья, при необходимости копить на квартиру, вынуждена снимать недвижимость, то сроки значительно вырастают», — предупредили авторы исследования.


По их данным, если супружеской паре из Новосибирской области приходится арендовать двухкомнатную квартиру по средней цене в 14 846 рублей, то срок накопления на покупку собственного жилья увеличивается до 12,1 года.


«Из-за достаточно низкого уровня зарплат и высокой стоимости аренды жилья в регионе дольше всего копить, снимая квартиру, придется жителям Чеченской республики (32,1 года) и Республики Дагестан (21,2 года). Быстрее всего накопят на собственное жильё, даже параллельно арендуя при этом недвижимость, жители Магаданской области (3,8 лет), Ямало-Ненецкого автономного округа (4,3 года) и Ханты-Мансийского автономного округа (5 лет)», — отмечается в результатах исследования.


В среднем по России аренда жилья увеличивает срок накопления на квартиру до 9,2 лет.


Ранее аналитики портала N1.RU выяснили, что квартиры недалеко от метро подорожали в Новосибирске на 8% за год — больше всего квадрат жилья взлетел в цене возле станций «Красный проспект» и «Сибирская».

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