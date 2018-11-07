Завалит весь город: новосибирцев предупредили о надвигающейся непогоде

По прогнозу синоптиков, завтра в Новосибирске будет обильный снегопад

Завтра на город обрушится обильный снегопад





Власти Новосибирска предупредили горожан о предстоящем ухудшении погоды — в городе будет идти снег, а на дорогах появятся снежные заносы и сильный гололёд.





«Ночью снег, днем мокрый снег, на дорогах снежные заносы, сильный гололед. Ветер западный, ночью 5–10 м/с, днем 9–14 м/с, порывы до 19 м/с. Температура ночью –2…–4, днем 0…+2», — сообщают в пресс-центре мэрии со ссылкой на синоптиков ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».





В случае возникновения чрезвычайных ситуаций новосибирцам рекомендуют обращаться по единому телефону вызова экстренных служб 112.



Ранее в Гидрометцентре обнародовали предварительный прогноз погоды на ноябрь и зиму — первые ощутимые холода в Новосибирске наступят в третьей декаде ноября, когда ночные температуры опустятся до –25 градусов.







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