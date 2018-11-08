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Гололёд, метели, слякоть: циклон несёт в Новосибирск очень короткое потепление

А потом в город придет арктический холод

После небольшой оттепели в город придёт мороз до –26 градусов
После небольшой оттепели в город придёт мороз до –26 градусов


Новосибирские синоптики рассказали, какая погода ждёт новосибирцев в середине недели: в город придёт небольшое потепление, из-за которого выпавший снег опять растает.


«Погода остаётся сложной, потому что над нами располагается высотно-фронтальная зона. В этих северо-западных потоках к нам ныряют циклонические возмущения, которые при своём прохождении вызывают осадки в виде снега и мокрого снега с метелями и порывистыми ветрами. Вслед за циклоном заходят холодные воздушные массы и вторгаются воздушные массы арктического происхождения. В связи с этим у нас температура понижалась не сильно», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Согласно прогнозу, сегодня, 8 ноября, Новосибирск попадёт в зону ныряющего циклона, который принесёт в город оттепель.


«Будут осадки в виде снега и мокрого снега. Будет усиливаться ветер до 20–23 м/с. Сегодня днём снова будет отмечаться оттепель, усложнится состояние дорог, проезжей части, тротуаров. Возможно, повторится ситуация, которая была 5 и 6 ноября», — рассказал Ренад Ягудин.


Синоптики сообщили, что 9 ноября город окажется в зоне действия холодного фронта. Ночью в городе продолжит идти снег и заметно похолодает, 


а уже 10 ноября в городе ожидается похолодание до –26 градусов.


«9 ноября <…> произойдёт похолодание до –9…–14 градусов. Дневные температуры в широких диапазонах от –2…–7 градусов по югу области, и до –18 по северу области. Будет ощутимая гололедица. 10 ноября морозы усилятся, произойдёт дальнейшее похолодание, но осадки прекратятся. К утру 10 ноября температура понизится до –21…–26 градусов. Ветер ослабеет. Дневные температуры будут не выше –17…–21 градуса. Будет активное вторжение арктического холода», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Ранее в Гидрометцентре обнародовали предварительный прогноз погоды на ноябрь и зиму — первые ощутимые холода в Новосибирске наступят в третьей декаде ноября, когда ночные температуры опустятся до –25 градусов.


Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно каждый день на портале НГС.ПОГОДА.

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