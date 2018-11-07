Восемь машин на весь город: власти признали, что в Новосибирске нечем чистить тротуары
Чиновники назвали районы, где чистят лучше всего, — из 10 районов такой всего один
Власти Новосибирска признали, что в городе плохо убирают тротуары, — основная причина, по мнению чиновников, заключается в нехватке денег и техники.
«На оценку "удовлетворительно" работы выполнены в Советском районе. По остальной части города есть нарекания. Проблема в том, что мы обладаем недостаточным количеством техники для обработки тротуаров», — заявил сегодня начальник Главного управления благоустройства и озеленения мэрии Юрий Сердюк. Он уточнил, что
на весь Новосибирск есть только 8 машин для чистки тротуаров.
Заместитель мэра Новосибирска Данияр Сафиуллин подтвердил, что на уборку городских тротуаров не хватает денег, справляется только Советский район. «Всем остальным поставлена оценка 2 балла. Мы не удовлетворены этой работой», — заключил вице-мэр.
Накануне корреспонденты НГС прошлись по улицам Новосибирска после сильного снегопада — из-за резкого потепления на тротуарах образовалась снежная каша, которая с вечерним похолоданием застыла.
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Анна Богданова
Фото Александра Ощепкова