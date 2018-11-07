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Восемь машин на весь город: власти признали, что в Новосибирске нечем чистить тротуары

Чиновники назвали районы, где чистят лучше всего, — из 10 районов такой всего один

В центре Новосибирска убирать тротуары получается плохо — справляется только удалённый Советский район
В центре Новосибирска убирать тротуары получается плохо — справляется только удалённый Советский район


Власти Новосибирска признали, что в городе плохо убирают тротуары, — основная причина, по мнению чиновников, заключается в нехватке денег и техники.


«На оценку "удовлетворительно" работы выполнены в Советском районе. По остальной части города есть нарекания. Проблема в том, что мы обладаем недостаточным количеством техники для обработки тротуаров», — заявил сегодня начальник Главного управления благоустройства и озеленения мэрии Юрий Сердюк. Он уточнил, что 


на весь Новосибирск есть только 8 машин для чистки тротуаров. 


Заместитель мэра Новосибирска Данияр Сафиуллин подтвердил, что на уборку городских тротуаров не хватает денег, справляется только Советский район. «Всем остальным поставлена оценка 2 балла. Мы не удовлетворены этой работой», — заключил вице-мэр.


Накануне корреспонденты НГС прошлись по улицам Новосибирска после сильного снегопада — из-за резкого потепления на тротуарах образовалась снежная каша, которая с вечерним похолоданием застыла.


Внимание, у нас появилась новая рубрика «Что-то тут не чисто». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными сугробами, нечищенными улицами, обледенелыми тротуарами и с самой бестолковой работой дорожников по очистке от снега. Самые впечатляющие снимки мы будем публиковать на НГС раз в неделю.

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