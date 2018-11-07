Брал кредит, всучили страховку: новосибирцы пожаловались на навязывание лишних услуг в банках

Жители регионов СФО в целом пожаловались на кредитные организации больше 5000 раз за пять месяцев 2018 года

Новосибирцы 135 раз пожаловались в Банк России на навязывание финансовых продуктов при заключении договоров ипотечного или потребительского кредитования — в период с мая по сентябрь 2018 года жители региона подали каждую пятую жалобу на банки. В целом по Сибири таких жалоб за этот период было 661.





Об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-службе Сибирского главного управления Банка России.







«В прошлом году за этот же период поступило 172 жалобы такого типа. Банки имеют право предлагать полисы страхования жизни к потребительским или ипотечным кредитам, таким образом они снижают свои риски. Наличие дополнительного обеспечения по кредиту в виде страховки на этапе рассмотрения кредитной заявки снижает для банка риск невозврата кредита в случае, если заёмщик допустит просрочку или не сможет выплатить ссуду. В этом случае процентная ставка, которая зависит от уровня риска в каждом конкретном случае, может быть снижена или повышена банком в зависимости от того, какие формы обеспечения по кредиту предложит заёмщик», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе.







При этом у заёмщика есть право самому выбрать страховую компанию для заключения договора страхования по наиболее выгодным для него тарифам. Дополнительно на этапе подачи документов следует уточнить в банке перечень страховых компаний, с которыми банк сотрудничает, и договоры, с которыми принимаются в качестве обеспечения. Однако кредитные организации не вправе навязывать дополнительную страховку.







«Банк обязан предложить заёмщику альтернативный вариант потребительского кредита без обязательного заключения договора страхования. От навязанных добровольных страховок сейчас можно отказаться в течение 14 дней с момента подписания договора страхования — так называемый период охлаждения. Он действует в том случае, если договор страхования заключён непосредственно со страховой компанией. Однако если вы отказываетесь от дополнительного страхования в период охлаждения, вырастает процентная ставка по кредиту», — уточнили в пресс-службе.







В Сибирском управлении добавили, что в последнее время также поступают жалобы на мисселинг — навязывание иных продуктов вместо вклада. Под видом вкладов с повышенной доходностью клиентам предлагают другие продукты, при этом клиентам не раскрывают всех рисков и особенностей их использования, например, полисы инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Эти два продукта имеют отличия: при досрочном расторжении договора ИСЖ можно потерять часть взносов, а сами средства не застрахованы государством.





«Со следующего года у Банка России появится право на "контрольные закупки" — сотрудники регулятора смогут проверять в процессе продажи, как банки выполняют законные требования. В первую очередь проверять с помощью этого инструмента будут жалобы на мисселинг», — сообщил заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Артур Музяев.





В июне Банк России выпустил приложение для поиска фальшивых купюр.