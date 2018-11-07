Дворы в конце Красного проспекта заволокло дымом
Пожарные борются с огнём у дома недалеко от городского аэропорта
Днём 7 ноября в Заельцовском районе Новосибирска вспыхнули деревянные постройки у дома на Мочищенское шоссе, 12, недалеко от городского аэропорта и сквера им. Чаплыгина в конце Красного проспекта.
«Последние сараи на Мочищенском шоссе догорают. <…> Остальные все сгорели», — сообщила в редакцию НГС читательница Маргарита.
В пресс-службе ГУ МЧС подтвердили факт возгорания.
«На месте работают пожарно-спасательные подразделения, производят тушение. <…> Прибыли на место в 13:09. <…> Задействовано две пожарные автоцистерны. <...> Ликвидировали открытое горение. Продолжается поливка и разборка», — пояснили корреспонденту НГС в ведомстве.
В конце августа в Заельцовском районе дотла сгорел продуктовый магазин. А в июне горели торговые павильоны.
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Александра Трофименко
Фото предоставлено читательницей НГС