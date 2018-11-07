Дворы в конце Красного проспекта заволокло дымом

Пожарные борются с огнём у дома недалеко от городского аэропорта

На месте работают две автоцистерны

Днём 7 ноября в Заельцовском районе Новосибирска вспыхнули деревянные постройки у дома на Мочищенское шоссе, 12, недалеко от городского аэропорта и сквера им. Чаплыгина в конце Красного проспекта.







«Последние сараи на Мочищенском шоссе догорают. <…> Остальные все сгорели», — сообщила в редакцию НГС читательница Маргарита.





В пресс-службе ГУ МЧС подтвердили факт возгорания.





«На месте работают пожарно-спасательные подразделения, производят тушение. <…> Прибыли на место в 13:09. <…> Задействовано две пожарные автоцистерны. <...> Ликвидировали открытое горение. Продолжается поливка и разборка», — пояснили корреспонденту НГС в ведомстве.





В конце августа в Заельцовском районе дотла сгорел продуктовый магазин. А в июне горели торговые павильоны.