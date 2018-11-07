В центре Новосибирска ожил 9-летний долгострой
Бизнес-центр «Манхэттен» на проспекте Димитрова начали достраивать
Работы в одном из самых заметных долгостроев Новосибирска возобновились в конце октября.
В группе компаний «Труд», которая строит «Манхэттен» с 2009 года, рассказали, что сейчас ведутся фасадные и внутренние работы. В частности, в 25-этажном бизнес-центре устанавливают инженерное оборудование и пожарную сигнализацию. При этом назвать конкретные сроки завершения строительства в группе оказались не готовы.
«Много работы, на каждом этаже отделочные работы, мы же не под самоотделку, а полностью офисные помещения [готовим], там очень много внутренней отделки», — пояснили корреспонденту НГС в компании-застройщике.
К строительству группа вернулась после сдачи жилого комплекса на улице 1905 года и ввода в эксплуатацию 7-уровневой парковки бизнес-центра — её достроили в прошлом году.
Три года назад ГК «Труд» безуспешно пыталась продать недостроенный комплекс на проспекте Димитрова — тогда его оценили в 950 млн рублей.
Этой осенью возобновились работы и на ещё одном бизнес-долгострое: МУП «Похоронный дом ИМИ» в октябре получило новое разрешение на строительство на площади Трубникова.
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Лиза Пичугина
Фото Александра Ощепкова