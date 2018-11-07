В центре Новосибирска ожил 9-летний долгострой

Здание не было остеклено полностью, но за годы простоя успело потерять часть окон на нижних этажах





Работы в одном из самых заметных долгостроев Новосибирска возобновились в конце октября.





В группе компаний «Труд», которая строит «Манхэттен» с 2009 года, рассказали, что сейчас ведутся фасадные и внутренние работы. В частности, в 25-этажном бизнес-центре устанавливают инженерное оборудование и пожарную сигнализацию. При этом назвать конкретные сроки завершения строительства в группе оказались не готовы.







«Много работы, на каждом этаже отделочные работы, мы же не под самоотделку, а полностью офисные помещения [готовим], там очень много внутренней отделки», — пояснили корреспонденту НГС в компании-застройщике.







Возле здания появились техника и рабочие: они завершают остекление и занимаются оборудованием и внутренней отделкой





К строительству группа вернулась после сдачи жилого комплекса на улице 1905 года и ввода в эксплуатацию 7-уровневой парковки бизнес-центра — её достроили в прошлом году.







Три года назад ГК «Труд» безуспешно пыталась продать недостроенный комплекс на проспекте Димитрова — тогда его оценили в 950 млн рублей.







Этой осенью возобновились работы и на ещё одном бизнес-долгострое: МУП «Похоронный дом ИМИ» в октябре получило новое разрешение на строительство на площади Трубникова.

