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В центре Новосибирска ожил 9-летний долгострой

Бизнес-центр «Манхэттен» на проспекте Димитрова начали достраивать

Здание не было остеклено полностью, но за годы простоя успело потерять часть окон на нижних этажах
Здание не было остеклено полностью, но за годы простоя успело потерять часть окон на нижних этажах


Работы в одном из самых заметных долгостроев Новосибирска возобновились в конце октября.


В группе компаний «Труд», которая строит «Манхэттен» с 2009 года, рассказали, что сейчас ведутся фасадные и внутренние работы. В частности, в 25-этажном бизнес-центре устанавливают инженерное оборудование и пожарную сигнализацию. При этом назвать конкретные сроки завершения строительства в группе оказались не готовы.


«Много работы, на каждом этаже отделочные работы, мы же не под самоотделку, а полностью офисные помещения [готовим], там очень много внутренней отделки», — пояснили корреспонденту НГС в компании-застройщике.


Возле здания появились техника и рабочие: они завершают остекление и занимаются оборудованием и внутренней отделкой
Возле здания появились техника и рабочие: они завершают остекление и занимаются оборудованием и внутренней отделкой


К строительству группа вернулась после сдачи жилого комплекса на улице 1905 года и ввода в эксплуатацию 7-уровневой парковки бизнес-центра — её достроили в прошлом году


Три года назад ГК «Труд» безуспешно пыталась продать недостроенный комплекс на проспекте Димитрова — тогда его оценили в 950 млн рублей.


Этой осенью возобновились работы и на ещё одном бизнес-долгострое: МУП «Похоронный дом ИМИ» в октябре получило новое разрешение на строительство на площади Трубникова.

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