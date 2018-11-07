На льду опасно: новосибирцев попросили не ходить по замерзающим рекам

Безопасная толщина льда составляет минимум 10 сантиметров





Спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы предупредили горожан и рыбаков о хрупком льде, который сейчас появляется на реках и водоёмах.





По данным МАСС, уже сейчас на реке Иня начал появляться первый лёд.





«Следует помнить, что первый лёд крайне нестабильный, тонкий и ломкий. Учитывая тот факт, что любители подводного лова ждут момента, когда можно будет выйти на лёд, а также что подростки и дети тоже любят ходить по льду водоёмов, напоминаем вам о необходимости соблюдать элементарные правила безопасности. Выход на лёд в момент осеннего ледостава и весеннего ледохода категорически запрещён!» — сообщается на официальной странице МАСС в соцсети «ВКонтакте».





Спасатели напомнили, что минимальная толщина льда для выхода одного человека должна быть не менее 10 сантиметров.





МАСС также опубликовала учебный фильм, в котором описаны простые правила, а также инструкция, которой нужно следовать, если вы провалились под лёд.





Учебный фильм МАСС





Согласно сообщениям новосибирских рыбаков на сайте fishingsib.ru, наиболее популярно у рыбаков сейчас озеро Кашлам в Коченёвском районе области. Кроме того, популярными направлениями у рыбаков стали водоёмы и реки в Ордынском и Колыванском районах.







В Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) корреспонденту НГС сообщили, что пока никаких происшествий на воде не происходило. Эту же информацию подтвердили в ГУ МЧС по Новосибирской области.





Синоптики предупреждают, что в Новосибирске сохраняются крайне тяжёлые условия — уже сегодня в регион придёт похолодание, а это значит, что все лужи замёрзнут и утром горожан ждёт сильный гололёд.

