На льду опасно: новосибирцев попросили не ходить по замерзающим рекам
Лёд на водоёмах ещё очень тонкий
Спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы предупредили горожан и рыбаков о хрупком льде, который сейчас появляется на реках и водоёмах.
По данным МАСС, уже сейчас на реке Иня начал появляться первый лёд.
«Следует помнить, что первый лёд крайне нестабильный, тонкий и ломкий. Учитывая тот факт, что любители подводного лова ждут момента, когда можно будет выйти на лёд, а также что подростки и дети тоже любят ходить по льду водоёмов, напоминаем вам о необходимости соблюдать элементарные правила безопасности. Выход на лёд в момент осеннего ледостава и весеннего ледохода категорически запрещён!» — сообщается на официальной странице МАСС в соцсети «ВКонтакте».
Спасатели напомнили, что минимальная толщина льда для выхода одного человека должна быть не менее 10 сантиметров.
МАСС также опубликовала учебный фильм, в котором описаны простые правила, а также инструкция, которой нужно следовать, если вы провалились под лёд.
Согласно сообщениям новосибирских рыбаков на сайте fishingsib.ru, наиболее популярно у рыбаков сейчас озеро Кашлам в Коченёвском районе области. Кроме того, популярными направлениями у рыбаков стали водоёмы и реки в Ордынском и Колыванском районах.
В Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) корреспонденту НГС сообщили, что пока никаких происшествий на воде не происходило. Эту же информацию подтвердили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Синоптики предупреждают, что в Новосибирске сохраняются крайне тяжёлые условия — уже сегодня в регион придёт похолодание, а это значит, что все лужи замёрзнут и утром горожан ждёт сильный гололёд.
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Александр Сильченко
Фото Стаса Соколова
Видео vk.com/mass54