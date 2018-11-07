Объявлен автор нового «Тотального диктанта»

Диктант напишут в апреле следующего года

В Москве объявили автора «Тотального диктанта», который напишут в следующем году, — им стал Павел Басинский, российский писатель, литературовед и литературный критик родом из Волгограда.





Об этом сегодня, 7 ноября, организаторы акции сообщили на своей официальной странице во «ВКонтакте».





Среди известных работ Павла Басинского — роман «Смиренник и аристократ», а также полная неподцензурная биография Максима Горького, отметили организаторы. В прошлом году автором диктанта была писательница из Казани Гузель Яхина — она представила отрывки из своего романа «Дети мои», посвящённый немцам Поволжья в период с 1916 по 1938 годы.









Павел Басинский — литературовед и писатель, кандидат филологических наук. Лауреат премий «Антибукер», «Большая книга» и премии Правительства РФ в области культуры. Член жюри премии Александра Солженицына и премии «Ясная Поляна» имени Льва Толстого. Обозреватель отдела культуры «Российской газеты». Автор книг «Сюжеты и лица» (1993), «Русская литература конца ХIX — начала ХХ века и первой эмиграции» (1998, 2000; в соавторстве с Сергеем Федякиным), «Московский пленник» (2004), «Горький» (2005, 2006), «Максим Горький. Миф и биография» (2008), «Русский роман, или Жизнь и приключения Джона Половинкина» (2008), «Лев Толстой: бегство из рая» (2010), «Страсти по Максиму. Горький: 9 дней после смерти» (2011), «Человек эпохи реализма» (2012), «Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: история одной вражды» (2013), «Лев в тени Льва. История любви и ненависти» (2015), «Лев Толстой — свободный человек» (2016).





Недавно организаторы выбрали дату «Тотального диктанта» — его напишут весной следующего года.