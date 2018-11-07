Куда бежать: власти рассказали, где новосибирцам прятаться от катастроф

В списке перечислили более 100 пунктов временного размещения новосибирцев

В мэрии Новосибирска утвердили список пунктов, где временно разместят жителей в случае чрезвычайных ситуаций.





В документе, который утвердили 6 ноября, объяснили, как будут принимать решения о массовой эвакуации при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в городе.







«Основанием для принятия решения о проведении эвакуационных мероприятий является наличие угрозы жизни и здоровью людей. Решение о проведении эвакуационных мероприятий принимает председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности мэрии города Новосибирска — мэр города Новосибирска. В случаях, требующих принятия безотлагательного решения, руководитель работ ликвидации чрезвычайных ситуаций вправе самостоятельно принимать решения о проведении экстренных эвакуационных мероприятий», — сообщается в документе.





Кроме того, в постановлении утвердили список «пунктов временного пребывания» — мест, где в первую очередь разместят жителей города при объявлении ЧС. В основном это здания новосибирских школ и детских садов. Там жителям сообщат о дальнейших действиях и, возможно, отправят в безопасные районы области. Об эвакуации в Каргат недавно предупреждали жителей микрорайона «Дивногорский».





НГС поместил все пункты из списка на интерактивную карту.





Цветами выделены районы города





Предупреждение об угрозе или возникновении ЧС прозвучит на местных телеканалах и радио, также о нём сообщат включенные сирены и SMS, говорится в документе.





В начале прошедшего лета в Новосибирской области объявляли военное положение — руководители органов власти на всех уровнях отработывали порядок действий на специальных учениях.