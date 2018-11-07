«Мой муж в реанимации»: сибирячка ищет свидетелей аварии у кинотеатра Маяковского

От удара водитель «Тойоты» вылетел из машины на дорогу





Жена новосибирца, пострадавшего в аварии на Красном проспекте, ищет очевидцев и видеозапись, чтобы наказать виновника ДТП.



Авария случилась утром 4 ноября на аллее Красного проспекта между улицами Октябрьской и Чаплыгина. Водитель BMW X5 уходил от преследовавших его автоинспекторов и врезался в дерево. По пути он столкнулся с Toyota Camry и сбил пешехода. ДТП случилось около 9:00 утра в минувшее воскресенье.



После удара BMW X5 из «Тойоты» выбросило водителя — он вылетел на дорогу и получил тяжёлые травмы.





«Супруг был в Toyota Camry. Он в реанимации сейчас, в тяжёлом состоянии, полностью на искусственном жизнеобеспечении, в медикаментозном сне. Тяжёлая ситуация. Мне уже позвонили несколько людей, что скинули запись с камеры. Я вот сегодня поеду её забирать. <…> Мне сказали, что чем больше будет огласки, тем меньше шансов у водителя BMW уйти от наказания», — рассказала корреспонденту НГС жена пострадавшего водителя Toyota Camry Наталья.











Всех, кто стал очевидцем аварии и располагает записями с видеорегистраторов, Наталья просит связаться с ней по телефону: +7–913–785–55–25.





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