«Мой муж в реанимации»: сибирячка ищет свидетелей аварии у кинотеатра Маяковского

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Жена пострадавшего водителя Toyota Camry просит очевидцев поделиться записями инцидента

От удара водитель «Тойоты» вылетел из машины на дорогу
От удара водитель «Тойоты» вылетел из машины на дорогу


Жена новосибирца, пострадавшего в аварии на Красном проспекте, ищет очевидцев и видеозапись, чтобы наказать виновника ДТП.

Авария случилась утром 4 ноября на аллее Красного проспекта между улицами Октябрьской и Чаплыгина. Водитель BMW X5 уходил от преследовавших его автоинспекторов и врезался в дерево. По пути он столкнулся с Toyota Camry и сбил пешехода. ДТП случилось около 9:00 утра в минувшее воскресенье. 


После удара BMW X5 из «Тойоты» выбросило водителя — он вылетел на дорогу и получил тяжёлые травмы. 


«Супруг был в Toyota Camry. Он в реанимации сейчас, в тяжёлом состоянии, полностью на искусственном жизнеобеспечении, в медикаментозном сне. Тяжёлая ситуация. Мне уже позвонили несколько людей, что скинули запись с камеры. Я вот сегодня поеду её забирать. <…> Мне сказали, что чем больше будет огласки, тем меньше шансов у водителя BMW уйти от наказания», — рассказала корреспонденту НГС жена пострадавшего водителя Toyota Camry Наталья.



Всех, кто стал очевидцем аварии и располагает записями с видеорегистраторов, Наталья просит связаться с ней по телефону: +7–913–785–55–25.


В ночь на субботу на улице Георгия Колонды Subaru Impreza врезался в световую опору: водитель и пассажир погибли.

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