В Новосибирске начинается новый суд над серийным убийцей Чуплинским

Присяжные признали Евгения Чуплинского виновным и не заслуживающим снисхождения





Сегодня, 7 ноября, Новосибирский областной суд начинает повторно рассматривать дело бывшего милиционера Евгения Чуплинского, которого признали виновным в убийстве 19 женщин. Предыдущий приговор, согласно которому Чуплинский должен был отправиться на всю жизнь в колонию особого режима, Верховный суд отменил два месяца назад.







«Вердикт [присяжных] остался незыблемым: его как признали виновным в совершении кражи телефона у потерпевшей и в 19 убийствах, так и осталось это решение. Это решение не отменено Верховным судом. [А приговор областного суда отменён, поскольку он] не рассмотрел вопрос о возможности применить или не применить сроки давности по ряду эпизодов. <…> Но это не говорит о том, что приговор отменили за суровостью назначенного наказания», — пояснила корреспонденту НГС прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Новосибирской области Анжелика Егорова.







Как сообщается в карточке дела на сайте Новосибирского областного суда, заседание по делу Чуплинского начнётся сегодня в 13:00.







Бывший сотрудник вневедомственной охраны Евгений Чуплинский пошёл под суд за убийства, которые начались в 1998 году. Последний труп обнаружили летом 2006 года. «Экс-милиционер знакомился с женщинами, предлагал им вместе провести время, увозил на своём автомобиле в безлюдные места и после конфликта убивал. После этого расчленял тела, останки (туловища, головы, руки, ноги и прочее) разбрасывал на обочинах дорог и свалках», — сообщали ранее в прокуратуре Новосибирской области со ссылкой на версию следствия.





Задержать подозреваемого следователям удалось лишь весной 2016 года. Выйти на бывшего милиционера помог образец ДНК, который генетики смогли взять с вещдоков в 2015 году. Экспертиза показала, что Чуплинский вменяем.







Суд над серийным убийцей начался в ноябре 2017 года. Спустя три месяца присяжные вынесли обвинительный вердикт, а областной суд на его основании приговорил Евгения Чуплинского к пожизненному сроку в колонии особого режима. Кроме того, экс-милиционера обязали выплатить по миллиону четырём потерпевшим по делу.







Сторона защиты не согласилась с этим раскладом и подала на апелляцию. Адвокат Чуплинского Михаил Жуков, в частности, рассказывал, что его подзащитный не признаёт вину и настаивает на том, что оговорил себя во время расследования уголовного дела.







Два месяца назад Верховный суд отменил приговор и вернул дело на новое рассмотрение в облсуд. Как сообщается в апелляционном определении, отмена приговора связана с тем, что суд первой инстанции допустил «неправильное применение уголовного закона».





«Чуплинский Е.А. был признан виновным, в частности, в том, что в период времени, начинающийся до 19 октября 1998 года и заканчивающийся 28 марта 2002 года, совершил насильственные действия в отношении одиннадцати женщин, причинившие им смерть. После этого периода до июня 2005 года он причинил смерть ещё восьми женщинам. <…> На момент вынесения приговора истек 15-летний срок давности привлечения Чуплинского Е.А. к уголовной ответственности за убийство 11 лиц, совершённое им до 28 марта 2002 года. Однако вопрос о применении или неприменении к этим деяниям срока давности, как это предусмотрено указанными нормами уголовного закона, при обсуждении последствий вердикта не разрешался и в приговоре отражения не нашёл», — подчеркнул Верховный суд.







Теперь новый состав областного суда должен рассмотреть дело Чуплинского заново и снова выбрать для него наказание.

