В Новосибирске вырастут тарифы на отопление

Тёплые батареи в домах могут обходиться дороже уже с Нового года

Тарифы на отопление не менялись с июля этого года





Тарифы на тепло в Новосибирске и области могут вырасти в июле 2019 года.



Уже в конце месяца департамент по тарифам Новосибирской области проведёт заседание правление, которое обсудит повышение тарифов на отопление.





«29 ноября состоится заседание, во время которого этот вопрос будет обсуждаться. Такое заседание проходит каждый год», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе энергокомпании.





По информации источника, близкого к «Сибирской генерирующей компании», незначительный рост тарифов может произойти и с 1 января 2019 года — соответственно росту НДС, который повышен с 18% до 20%. Повышенный тариф будет распространяться на всех горожан-потребителей услуг отопления.





Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр правительства Новосибирской области, чтобы узнать, насколько вырастет тариф на отопление, когда именно это произойдёт и чем вызвано повышение. Ответ на момент публикации материала не поступил.





C 1 июля этого года одноставочный тариф на отопление для новосибирцев вырос на 3% до 1268,58 рубля за 1 Гкал.





В последний раз цены на отопление повышались в июле 2018 года: тогда тариф вырос на электричество, воду и газ.