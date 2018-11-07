Mercedes смяло в аварии с припаркованным грузовиком на трассе: погиб водитель
Смертельное ДТП случилось на автодороге Р-254 в Чулымском районе
Вечером во вторник, 6 ноября, 37-летний водитель «Мерседеса» погиб в столкновении со стоящим грузовиком на трассе Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области.
ДТП случилось в 20:05 на 1314-м километре трассы в Чулымском районе.
«Водитель <…> 1981 рождения на автомобиле Mercedes-Benz двигался со стороны города Каргат в сторону города Чулым и <…> произвёл наезд на стоящий на обочине автомобиль МАЗ», — сообщили в отделении пропаганды Управления ГИБДД по Новосибирской области.
В аварии погиб водитель «Мерседеса». Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, погибший был жителем Томска.
Также в ДТП пострадал 39-летний пассажир легковой машины. У него открытая черепно-мозговая травма, переломы костей черепа и тяжёлый ушиб головного мозга, сообщили в областном Управлении ГИБДД.
В конце октября на этой же трассе в аварии погибли трое человек, в том числе исполнительный директор производителя минеральной воды «Карачинский источник» Виктор Салин и его жена Татьяна. Их дочь и сын оказались в реанимации.
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Ольга Хмелевская
Фото Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» (vk.com/act54)