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Подростка увезли в больницу после столкновения двух иномарок

Авария случилась утром в Кировском районе города

Авария случилась недалеко от дома № 1/1 на улице Бронной
Авария случилась недалеко от дома № 1/1 на улице Бронной


Утром 7 ноября на улице Бронной столкнулись автомобили Hyundai Solaris и Subaru Forester — с места аварии госпитализировали 16-летнего подростка.


По информации Госавтоинспекции, авария случилась около 6:45 у дома № 1/1 на улице Бронной в Кировском районе Новосибирска.


«Водитель 1975 года рождения на автомобиле Hyundai Solaris двигался по улице Чистякова со стороны Бронной с левым поворотом на улицу Шевелёва. В пути следования напротив дома № 1/1 на улице Бронной произошло столкновение с автомобилем Subaru Forester под управлением водителя 1987 года рождения, который следовал в прямом направлении», — рассказала корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варновская.


По её словам, в аварии пострадал 16-летний подросток, которого госпитализировали с сотрясением головного мозга и ушибленной раной головы.


Подростка увезли в больницу с сотрясением и раной головы
Подростка увезли в больницу с сотрясением и раной головы


Днём во вторник, 6 ноября, два ребёнка пострадали в столкновении Toyota Nadia и встречной «Газели» в Ленинском районе Новосибирска: их увезли в больницу. 

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