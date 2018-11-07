Подростка увезли в больницу после столкновения двух иномарок
Авария случилась утром в Кировском районе города
Утром 7 ноября на улице Бронной столкнулись автомобили Hyundai Solaris и Subaru Forester — с места аварии госпитализировали 16-летнего подростка.
По информации Госавтоинспекции, авария случилась около 6:45 у дома
«Водитель 1975 года рождения на автомобиле Hyundai Solaris двигался по улице Чистякова со стороны Бронной с левым поворотом на улицу Шевелёва. В пути следования напротив дома
По её словам, в аварии пострадал 16-летний подросток, которого госпитализировали с сотрясением головного мозга и ушибленной раной головы.
Днём во вторник, 6 ноября, два ребёнка пострадали в столкновении Toyota Nadia и встречной «Газели» в Ленинском районе Новосибирска: их увезли в больницу.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено Анной Варновской