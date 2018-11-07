Из-за непогоды в Новосибирске внепланово сели два самолёта из Москвы
Самолёты авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа» не смогли приземлиться в томском аэропорту
Утром 7 ноября из-за плохих погодных условий в Новосибирске сели самолёты, следовавшие из Москвы в Томск.
По информации пресс-службы аэропорта Толмачёво, внеплановую посадку в Новосибирске сделали рейс 463 авиакомпании «Победа» и рейс 1530 компании «Аэрофлот».
«По метеоусловиям аэропорта Томск самолёт авиакомпании "Победа" рейс 463 ушёл на запасной аэропорт Толмачёво. Ориентировочно самолет прибудет в Томск в 9:30 по местному времени», — коротко сообщили корреспонденту НГС в справочной томского аэропорта.
В пресс-службе Толмачёво уточнили, что рейс 1530 «Москва — Томск» авиакомпании «Аэрофлот» также приземлился в Новосибирске из-за плохих погодных условий. Оба рейса пока не вылетели в Томск.
Корреспондент НГС отправила запрос в пресс-службы авиакомпаний «Победа» и «Аэрофлот» с просьбой уточнить количество пассажиров на рейсах.
В середине октября из-за густого тумана в Новосибирске внепланово сели четыре самолёта.
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Александра Трофименко
Фото Александра Ощепкова