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Новосибирские работодатели пожаловались на молодых специалистов

Работодателей не устраивают завышенные запросы и самомнение молодых работников

Работодатели считают, что люди в возрасте от 35 до 50 лет самые выносливые и надёжные в работе
Работодатели считают, что люди в возрасте от 35 до 50 лет самые выносливые и надёжные в работе


Аналитики портала Зарплата.ру выяснили, что новосибирские работодатели предпочитают нанимать на работу сотрудников в возрасте от 35 до 50 лет.


Всего в исследовании приняли участие 530 работодателей из Новосибирска, которые рассказали о своём отношении к теории поколений. Так, по результатам опроса, больше 60% руководителей не задумываются о возрасте кандидата, когда ищут нового сотрудника.


«Четверть опрошенных рассказали, что никогда не слышали о теории поколений XYZ, которая раскрывает ценности и особенности поведения разных поколений. 62% знают о теории, но не ориентируются на ее данные при поиске новых сотрудников. А 13% новосибирских работодателей, наоборот, всегда планируют заранее, представитель какого поколения нужен компании», — рассказали авторы исследования.


При этом треть опрошенных уверена, что представители поколения Х в возрасте от 35 до 50 лет — самые надёжные.

Именно этому поколению, по мнению работодателей, присуща наибольшая работоспособность и выносливость. С этим согласны 65% опрошенных. Ещё четверть опрошенных не согласны с этим утверждением, а 12% никогда не работали с поколением Х.


«Только 3% работодателей таковыми считают людей предпенсионного возраста, а 6% делают ставку на молодежь (до 35 лет — поколение Y). Больше половины представителей новосибирских компаний — 59% — уверены, что поколение не играет роли, главное — характер сотрудника.


68% работодателей Новосибирска согласны с данными теории о том, что представители поколения Y имеют завышенные запросы и неоправданное самомнение. 


Треть опрошенных считают это заблуждением, а 2% не имели опыта работы с людьми младше 35 лет», — сообщили аналитики портала Зарплата.ру.


По мнению 42% респондентов, работники, рождённые в начале 2000-х годов (поколение Z) несамостоятельны и привыкли к гиперопеке. «14% не согласны с этим утверждением. 44% считают, что говорить о рабочих навыках этого поколения еще рано», — сообщили аналитики.


Ранее портал по поиску работы Зарплата.ру расспросил новосибирских работодателей о том, готовы ли они увольнять работников за чрезмерную активность в соцсетях.

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