На Тюменской столкнулись две иномарки: собирается пробка
Водители вынуждены объезжать аварию по встречной полосе
Утром 7 ноября на перекрёстке улиц Тюменской и Аникина в Кировском районе Новосибирска столкнулись две иномарки — из-за аварии собралась пробка.
По информации очевидцев в социальных сетях, авария произошла около 6:00.
«Со стороны Аникина большая пробка образовывается, все по встречке объезжают», — коротко описал ситуацию очевидец последствий ДТП.
Согласно сервису Яндекс.Пробки, сейчас движение автомобилей в потоке не превышает 10 км/ч. Длина пробки по улице Тюменской превысила один километр.
Вечером во вторник, 6 ноября, новосибирские автомобилисты встали в 10-балльные пробки — обстановку на дорогах осложняют снег и гололедица.
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Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова (1), скриншот yandex.ru/maps (2)
Видео vk.com/control_chr54