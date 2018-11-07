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На Тюменской столкнулись две иномарки: собирается пробка

Водители вынуждены объезжать аварию по встречной полосе

Скорость автомобилей в потоке не превышает 10 км/ч
Скорость автомобилей в потоке не превышает 10 км/ч


Утром 7 ноября на перекрёстке улиц Тюменской и Аникина в Кировском районе Новосибирска столкнулись две иномарки — из-за аварии собралась пробка.


По информации очевидцев в социальных сетях, авария произошла около 6:00.


«Со стороны Аникина большая пробка образовывается, все по встречке объезжают», — коротко описал ситуацию очевидец последствий ДТП.


Согласно сервису Яндекс.Пробки, сейчас движение автомобилей в потоке не превышает 10 км/ч. Длина пробки по улице Тюменской превысила один километр.


Видео очевидца


Вечером во вторник, 6 ноября, новосибирские автомобилисты встали в 10-балльные пробки — обстановку на дорогах осложняют снег и гололедица.

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