«У меня появились сомнения»: Травников приостановил разработку проекта онкоцентра

Власти приостанавливают разработку проекта онкодиспансера

Губернатор Новосибирской области усомнился в целесообразности нынешнего проекта строительства здания онкоцентра и заморозил его разработку — взамен он предложил придумать новую концепцию.







«В настоящий момент ведется работа над программой по снижению смертности по онкозаболеваниям. Мы несколько пересмотрели свои подходы и свое видение на развитие системы онкопомощи в регионе, — сообщил губернатор Андрей Травников. — Это связано с тем, что на самом деле этот вид помощи, этот вид медицинских услуг достаточно активно развивается как в бюджетной сфере, так и в виде внебюджетных проектов».





В качестве примера он привёл Центр радиационной медицины, который должен заработать в 2019 году, а также совместный проект Клиники Мешалкина и Института ядерной физики при поддержке Росатома. По его мнению, нужно совместить все центры и разработки, «для того, чтобы это работало как единый общий механизм».





«В связи с этим, по результатам в том числе моего посещения областного онкодиспансера, я на сегодняшний день приостановил работу над разработкой проектно-сметной документации по строительству онкодиспансера. Потому что нам все-таки нужно определить концепцию нового объекта, который нам предстоит создать», — отметил губернатор.





Тем не менее, подчеркнул Травников, это не значит, что власти отказываются от проекта центра помощи онкобольным. Какая именно сумма потребуется на новую концепцию, он не уточнил. «До конца 2018 года мои коллеги, в том числе с федеральными экспертами, разработают медико-технологическое задание, чтобы в течение 2019 года мы могли выполнить проектно-сметную документацию, получить государственную экспертизу и быть готовыми к реализации этого проекта в 2020 году», — отметил Травников. — Мы ориентировались на сумму в районе 5-6 миллиардов рублей. Но у меня появились сомнения, что нам нужен именно такой формат. Нужно понять, нужен ли нам в центре этой сети какой-то очень крупный объект, или, может быть вложить ресурсы, которые мы предполагаем в развитие, в том числе, в других учреждений».





О необходимости построить онкодиспансер власти говорили ещё несколько лет назад. В августе уже теперь бывший министр здравоохранения Олег Иванинский напомнил об этом делегации федерального минздрава.