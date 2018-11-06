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Маразмы больших кабинетов: российские чиновники — о наших зарплатах, макарошках и грязи на дорогах

Мы представили, какая предвыборная кампания получилась бы из этих громких фраз

Ольга Глацких уверяет, что ее слова вырвали из контекста, но, кажется, чиновница просто сказала правду 
Ольга Глацких уверяет, что ее слова вырвали из контекста, но, кажется, чиновница просто сказала правду 

Неожиданные заявления российских чиновников, удивляющие то цинизмом, то полной оторванностью от жизни, уже стали самостоятельным политическим шоу. На днях страну обескуражила советник свердловского губернатора Ольга Глацких, заявившая, что «государство ничего не должно» школьникам и «никого не просило» их рожать. Ее слова так и просятся, например, на предвыборный плакат. Как и еще множество крылатых цитат других чиновников по всей стране. Так что вот вам подборка лозунгов, которые могли бы стать самой честной предвыборной кампанией в мире.


Государство не только ничего не должно школьникам, оно, видимо, ничего не должно и учителям. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что учитель — это призвание, а чтобы зарабатывать деньги, надо идти «в тот же бизнес».


Маразмы больших кабинетов: российские чиновники — о наших зарплатах, макарошках и грязи на дорогах


За деньгами можно податься не только в бизнес, но и в медсестры. Еще в 2014 году замгубернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский заявил, что они должны получать «серьезные деньги».


Маразмы больших кабинетов: российские чиновники — о наших зарплатах, макарошках и грязи на дорогах


Но если ни в бизнесе, ни в медицине заработок не складывается, то выход есть — надо просто меньше есть, заявил свердловский депутат Илья Гаффнер.


Маразмы больших кабинетов: российские чиновники — о наших зарплатах, макарошках и грязи на дорогах


К тому же макарошки везде стоят одинаково, поэтому для россиян не проблема прожить на прожиточный минимум, считает министр труда Саратовской области Наталья Соколова. Она бы и сама прожила, но она министр, а им по статусу не положено.


Маразмы больших кабинетов: российские чиновники — о наших зарплатах, макарошках и грязи на дорогах


А кто не хочет идти в бизнес, для того придумали квартиры площадью 20 кв. м, которые насмешили бывшего вице-премьера Игоря Шувалова.


Маразмы больших кабинетов: российские чиновники — о наших зарплатах, макарошках и грязи на дорогах


Чтобы не увеличить ненароком нагрузку на семейный бюджет, стоит избегать дискотек и корпоративчиков, советует пермский депутат Сергей Клепцин.


Маразмы больших кабинетов: российские чиновники — о наших зарплатах, макарошках и грязи на дорогах


Но если вы все-таки не учли, что государство вам ничего не должно, и у вас образовался школьник, то держите его подальше от митингов. Не расстраивайте губернатора Поморья Игоря Орлова.


Маразмы больших кабинетов: российские чиновники — о наших зарплатах, макарошках и грязи на дорогах


И помните: если вас беспокоит грязный воздух, то вас спасут от него чистые мысли. Так считает жена бывшего губернатора Красноярского края Наталья Толоконская.


Маразмы больших кабинетов: российские чиновники — о наших зарплатах, макарошках и грязи на дорогах


Да и вообще, грязи нет — она в душе, философски рассуждает бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.


Маразмы больших кабинетов: российские чиновники — о наших зарплатах, макарошках и грязи на дорогах
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