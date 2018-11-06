Маразмы больших кабинетов: российские чиновники — о наших зарплатах, макарошках и грязи на дорогах

Мы представили, какая предвыборная кампания получилась бы из этих громких фраз

Ольга Глацких уверяет, что ее слова вырвали из контекста, но, кажется, чиновница просто сказала правду

Неожиданные заявления российских чиновников, удивляющие то цинизмом, то полной оторванностью от жизни, уже стали самостоятельным политическим шоу. На днях страну обескуражила советник свердловского губернатора Ольга Глацких, заявившая, что «государство ничего не должно» школьникам и «никого не просило» их рожать. Ее слова так и просятся, например, на предвыборный плакат. Как и еще множество крылатых цитат других чиновников по всей стране. Так что вот вам подборка лозунгов, которые могли бы стать самой честной предвыборной кампанией в мире.







Государство не только ничего не должно школьникам, оно, видимо, ничего не должно и учителям. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что учитель — это призвание, а чтобы зарабатывать деньги, надо идти «в тот же бизнес».









За деньгами можно податься не только в бизнес, но и в медсестры. Еще в 2014 году замгубернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский заявил, что они должны получать «серьезные деньги».









Но если ни в бизнесе, ни в медицине заработок не складывается, то выход есть — надо просто меньше есть, заявил свердловский депутат Илья Гаффнер.











К тому же макарошки везде стоят одинаково, поэтому для россиян не проблема прожить на прожиточный минимум, считает министр труда Саратовской области Наталья Соколова. Она бы и сама прожила, но она министр, а им по статусу не положено.











А кто не хочет идти в бизнес, для того придумали квартиры площадью 20 кв. м, которые насмешили бывшего вице-премьера Игоря Шувалова.









Чтобы не увеличить ненароком нагрузку на семейный бюджет, стоит избегать дискотек и корпоративчиков, советует пермский депутат Сергей Клепцин.









Но если вы все-таки не учли, что государство вам ничего не должно, и у вас образовался школьник, то держите его подальше от митингов. Не расстраивайте губернатора Поморья Игоря Орлова.









И помните: если вас беспокоит грязный воздух, то вас спасут от него чистые мысли. Так считает жена бывшего губернатора Красноярского края Наталья Толоконская.









Да и вообще, грязи нет — она в душе, философски рассуждает бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.





