«Думали, что его разорвали»: хозяину вернули собаку, пропавшую под Новосибирском 4 года назад

Собаку выпустили погулять и с тех пор не видели, нашли её только спустя 4 года

В Новосибирском районе области волонтёры вернули хозяину пропавшего 4 года назад спаниеля — собака находилась в тяжёлом состоянии, сейчас ей предстоит пройти курс терапии.







Как рассказал корреспонденту НГС хозяин собаки Сергей, о том, что Тишку (кличка спаниеля. — Прим. ред.) нашли, он узнал от племянницы, которая заметила объявление о поиске хозяев на сайте благотворительного проекта «Потеряшка НСК».





«Она позвонила жене и сказала, что спаниель на фото очень похож на нашего пропавшего Тишку. Так как я «ВКонтакте» не зарегистрирован, попросил посмотреть дочь. Вроде был похож, но он весь был заросший, да и четыре года прошло. Начали списываться с волонтёрами, описали одну травму, которую собака ещё в детстве получила, — шрамик небольшой на веке, собаки слегка цапнули», — вспоминает Сергей.





После этого, по словам хозяина, им предложили приехать и убедиться в том, что это их собака. «Мы приехали, посмотрели, действительно наш Тишка. Но он был в таком плохом состоянии, еле передвигался. Его, конечно, волонтёры помыли, почистили, постригли, пока он у них один день провёл, но со всеми этими укусами клещей и худобой было страшно на него смотреть. Мы его тут же забрали и повезли в ветклинику, сейчас Тишке получше», — говорит Сергей.





Тишку отдали волонтёрам на передержку, а на следующий день за ним приехали хозяева





Сергей предполагает, что собаку могли похитить, так как она охотничьей породы. «4 года назад жена выпустила его днём ненадолго погулять и то ли он с собаками бродячими ушёл, заигрался, то ли похитил кто, потому что спаниель — охотничья порода. Но он не умеет охотиться, он у нас даже грозы боится — сразу забирается под кресло, как только слышит гром», — размышляет Сергей.





Хозяин признался, что уже и не рассчитывал на возвращение собаки, но очень обрадовался, когда его нашли. «Разные мысли были: думали, и что собаки разорвали, что злые люди выкинули куда-нибудь, что увезли в любой ближайший посёлок. Конечно, радовался, растили мы его как члена семьи и, шутка ли, спустя 4 года член семьи нашёлся. Дети звонят из Новосибирска, не верят, спрашивают, правда ли», — рассказывает Сергей.





Новосибирцы часто помогают раненным и попавшим в беду животным. Так, в конце сентября жительница Новосибирска Алина Молчанова спасла раненую собаку — собаку с ранами от пуль и ножей доставили в больницу.