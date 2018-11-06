Кто-то заливает: цену бензина ограничили на майском уровне, но есть подвох

Устав от выкрутасов нефтяных компаний, правительство в приказном порядке ограничило цены

Правительство и крупные нефтяные компании достигли соглашения, которое фиксирует стоимость бензина до марта 2019 года. По замыслу, это исключит лавинообразный рост цен после резкого увеличения акцизов. Эксперты оценивают нововведения двояко: неплохой замысел могут испортить нюансы сделки.







Что предлагается







После майского рывка цен правительство приняло ряд мер, включая кратковременное снижение акцизов. А главное, с июня 2018 года розничная цена топлива в крупных сетях АЗС была, по сути, зафиксирована (с поправкой на инфляцию). Но рост оптовых цен полностью съел маржу, поэтому под ударом оказались независимые сети АЗС.







Новое соглашение предполагает фиксирование мелкооптовой цены, от которой отсчитываются два порога. Независимым АЗС разрешено добавлять к ней не более 4% сверху.







Арифметика получается такой: с нового года оптовая цена бензинов АИ-92 и АИ-95 фиксируется на уровне 53,5 и 56,6 тысяч рублей за тонну соответственно. Поэтому максимальный уровень в рознице составляет 41,73 рубля за литр и 44,1 рубля за литр.





Но это усредненные для России цифры, тогда как для каждого региона установлен свой порог. Например, предельная цена бензина АИ-95 в Свердловской, Челябинской, Новосибирской областях, в Татарстане и Башкирии составит около 43 рублей. В Тюмени и Архангельской области чуть больше — до 43,8 рубля за литр, в Ростовской области — свыше 45 рублей за литр, в Крыму — более 48 рублей за литр.







С февраля стоимость скорректируют на 1,7% с учетом новогоднего повышения НДС (с 18 до 20%), а затем цена может расти лишь пропорционально инфляции, которая прогнозируется на уровне 4,3% в год. То есть примерно по 15 копеек в месяц.







Максимальные цены января даже ниже тех, что существуют сейчас в регионах России





Плюсы и минусы







Новое соглашение учитывало интересы независимых АЗС, которые доминируют в количественном выражении: из 25 тысяч российских заправок на несетевые приходится порядка 15 тысяч. Поможет ли новый регламент выжить маленьким заправкам?







— Изначально владельцы независимых АЗС воспринимали соглашение с оптимизмом, но, как говорится, гладко было на бумаге, — рассказывает представитель «Независимого топливного союза» Сергей Бойко. — То, что мы имеем сейчас, по сути, ставит крест на независимых АЗС. Изначально мы считали оправданной маржу на уровне 9% для всех участников рынка — это тот уровень, который позволяет небольшим АЗС нормально выживать. В итоге маржу для крупных АЗС сделали на уровне 5%, а небольшим АЗС разрешили добавлять 4% в розничную цену. И получается, что независимые АЗС оказываются в заведомо невыгодном положении, когда их топливо почти на 2 рубля дороже, чем у ВИНКов.







Теоретически новые правила могут быть на руку мелким АЗС, которые находятся в удаленных районах России, где нет конкуренции с ВИНКами. Их клиентов 4-процентная прибавка не отпугнет ввиду отсутствия альтернатив. Но возникает другая проблема:







— Правительство обещает контролировать небольшие АЗС, а мы знаем, как малый бизнес можно задушить проверками, — говорит он. — Мы опасаемся ситуации, когда чрезмерное регулирование осложнит жизнь ещё больше.





Возможен ли дефицит топлива?







Когда речь заходит о госрегулировании цен, поколение людей, заставших поздний СССР, вспоминает времена дефицита. Продавать товар по фиксированной стоимости не всегда выгодно, и тогда проще... не продавать.







Формально от дефицита страхует ряд механизмов, например, обязательство нефтяных компаний поставлять на внутренний рынок 17,5% добытого сырья и полностью обеспечивать спрос на топливо со стороны независимых АЗС. Но дисбалансы всё же возможны.







— В данный момент прогнозировать стоимость и доступность топлива очень сложно из-за обилия неизвестных факторов, — рассуждает Сергей Бойко. — В начале года нас ждёт налоговый маневр, который сделает более выгодным экспорт нефти. Если при этом просядет рубль и поднимется мировая цена на нефть, снова возникнет ситуация, когда ВИНКи заявят о чрезмерной убыточности бизнеса и тем или иным способом попытаются ограничить поставки топлива на внутренний рынок. Это может привести или к его дефициту, или росту цен. Мы не исключаем повторения майской эскалации, связанной прежде всего с ограничением поставок на внутренний рынок. Но ясности пока нет.







Новое соглашение, как ожидается, будет подписано 7 ноября. Правительство рассчитывает, что оно как минимум не даст январским ценам на бензин вырасти скачкообразно.







Резкое подорожание топлива началось в апреле 2018 года. После ряда мер удалось остановить подорожание и зафиксировать розничную цену. Это поставило на грань выживания независимые АЗС.