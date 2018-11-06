тест

Не узнаю вас в гриме: попробуйте отличить Меркьюри и Моррисона от актеров, которые их сыграли

Фильм о группе Queen снова вызвал споры о сходстве героя и экранного прототипа

Рами Малек сыграл Фредди Меркьюри, хотя внешне на него не очень-то похож. Или похож?
Рами Малек сыграл Фредди Меркьюри, хотя внешне на него не очень-то похож. Или похож?


«Богемская рапсодия» вышла в российский прокат 1 ноября и сразу же стала хитом, собрав за выходные 286 млн рублей, по данным портала Kinobusiness.com, и перессорив фанатов Фредди Меркьюри. Кстати, посмотреть, что сейчас идет в кино, можно на страничке нашей «Афиши».


Оценки в рецензиях кинокритиков и обычных зрителей разбегаются от «шаблонное кино, похожее на статью из «Википедии»» до «заряд кипучей энергии, креатива, желания жить и творить». Споры вызвал в первую очередь актер, сыгравший Фредди Меркьюри: фанаты соглашаются, что ему удалось передать мимику и движения звезды, но всё равно корят его за откровенное отсутствие внешнего сходства. Впрочем, это частая претензия к создателям байопиков.


Давайте проверим, сможете ли вы отличить звезду в образе от актера в гриме, который ее сыграл.

%7B%22description%22%3A%22%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%BD%20%D1%81%D1%8B%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%3F%22%2C%22answersOptions%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1%2C%22text%22%3A%22%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%22%7D%2C%7B%22id%22%3A2%2C%22text%22%3A%22%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9%22%7D%5D%2C%22imageInfo%22%3A%7B%22position%22%3A4%2C%22fileMask%22%3A%22%2Fnews%2F99%2Fpreview%2Fc7a9b1300abb4085b751a6c1260e7c800caa6116%23%23jpg%22%2C%22host%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.ngs.ru%2F%22%2C%22width%22%3A1920%2C%22height%22%3A1080%7D%2C%22questionsCount%22%3A10%2C%22questions%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1%2C%22text%22%3A%22%D0%AD%D1%82%D0%BE%20%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BC%20%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%92%D1%8D%D0%BB%20%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BC%D0%B5%D1%80%20%D0%B2%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%20The%26nbsp%3BDoors%3F%22%2C%22correctAnswerId%22%3A1%2C%22imageInfo%22%3A%7B%22position%22%3A2%2C%22fileMask%22%3A%22%2Fnews%2F99%2Fpreview%2Fce040c6bb5bcda8140f5ec499d53912005833d34%23%23jpg%22%2C%22host%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.ngs.ru%2F%22%2C%22width%22%3A710%2C%22height%22%3A473%7D%7D%2C%7B%22id%22%3A2%2C%22text%22%3A%22%D0%AD%D1%82%D0%BE%20%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%20%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B1%D1%81%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%AD%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%20%D0%B2%20%C2%AB%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%C2%BB%3F%22%2C%22correctAnswerId%22%3A2%2C%22imageInfo%22%3A%7B%22position%22%3A3%2C%22fileMask%22%3A%22%2Fnews%2F99%2Fpreview%2Fa5711b1801a9789820d1901440c93b3909badc81%23%23JPG%22%2C%22host%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.ngs.ru%2F%22%2C%22width%22%3A710%2C%22height%22%3A474%7D%7D%2C%7B%22id%22%3A3%2C%22text%22%3A%22%D0%AD%D1%82%D0%BE%20%D0%AD%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BD%20%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%A2%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BD%20%D0%AD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD%20%D0%B2%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%20%C2%AB%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%C2%BB%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%3F%22%2C%22correctAnswerId%22%3A1%2C%22imageInfo%22%3A%7B%22position%22%3A7%2C%22fileMask%22%3A%22%2Fnews%2F99%2Fpreview%2F2cbc205e7f0c1481e6534ea03d3f57d506e5b083%23%23JPG%22%2C%22host%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.ngs.ru%2F%22%2C%22width%22%3A710%2C%22height%22%3A473%7D%7D%2C%7B%22id%22%3A4%2C%22text%22%3A%22%D0%AD%D1%82%D0%BE%20%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%20%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%20%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%20%C2%AB%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE%C2%BB%3F%22%2C%22correctAnswerId%22%3A1%2C%22imageInfo%22%3A%7B%22position%22%3A8%2C%22fileMask%22%3A%22%2Fnews%2F99%2Fpreview%2F25f71e8bec946ffb5b582ccb6915beb609d20df1%23%23jpg%22%2C%22host%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.ngs.ru%2F%22%2C%22width%22%3A710%2C%22height%22%3A473%7D%7D%2C%7B%22id%22%3A5%2C%22text%22%3A%22%D0%AD%D1%82%D0%BE%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%26nbsp%3B%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%87%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B9%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%8B%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%3F%22%2C%22correctAnswerId%22%3A2%2C%22imageInfo%22%3A%7B%22position%22%3A9%2C%22fileMask%22%3A%22%2Fnews%2F99%2Fpreview%2Fed5e8d689b867ff9949102e23b4b6a4e0b51b7cf%23%23jpg%22%2C%22host%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.ngs.ru%2F%22%2C%22width%22%3A710%2C%22height%22%3A474%7D%7D%2C%7B%22id%22%3A6%2C%22text%22%3A%22%D0%AD%D1%82%D0%BE%20%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%20%D0%9A%D1%8D%D1%88%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%A5%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%20%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%20%C2%AB%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83%C2%BB%3F%22%2C%22correctAnswerId%22%3A1%2C%22imageInfo%22%3A%7B%22position%22%3A10%2C%22fileMask%22%3A%22%2Fnews%2F99%2Fpreview%2Fefd37fcbf10736dc396ba173fee3e6b10b08f1c3%23%23jpg%22%2C%22host%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.ngs.ru%2F%22%2C%22width%22%3A710%2C%22height%22%3A474%7D%7D%2C%7B%22id%22%3A7%2C%22text%22%3A%22%D0%AD%D1%82%D0%BE%20%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4%26nbsp%3B%D0%A5%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BA%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%AD%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%20%D0%A5%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%20%D0%B2%20%C2%AB%D0%A5%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%B5%C2%BB%3F%22%2C%22correctAnswerId%22%3A1%2C%22imageInfo%22%3A%7B%22position%22%3A11%2C%22fileMask%22%3A%22%2Fnews%2F99%2Fpreview%2F78d6f6c646b7c6e1d7b5413b37d420370676a008%23%23jpg%22%2C%22host%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.ngs.ru%2F%22%2C%22width%22%3A710%2C%22height%22%3A474%7D%7D%2C%7B%22id%22%3A8%2C%22text%22%3A%22%D0%AD%D1%82%D0%BE%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%A6%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%A2%D0%B5%D0%BE%20%D0%AE%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%8B%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%20%C2%AB%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE%C2%BB%3F%22%2C%22correctAnswerId%22%3A1%2C%22imageInfo%22%3A%7B%22position%22%3A12%2C%22fileMask%22%3A%22%2Fnews%2F99%2Fpreview%2F866e0fbc50940a2a670815f6176286c703897df8%23%23jpg%22%2C%22host%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.ngs.ru%2F%22%2C%22width%22%3A710%2C%22height%22%3A473%7D%7D%2C%7B%22id%22%3A9%2C%22text%22%3A%22%D0%AD%D1%82%D0%BE%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9%3F%22%2C%22correctAnswerId%22%3A1%2C%22imageInfo%22%3A%7B%22position%22%3A13%2C%22fileMask%22%3A%22%2Fnews%2F99%2Fpreview%2Ff3e33ce188364610ff3865a61e1f63f500c14b57%23%23JPG%22%2C%22host%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.ngs.ru%2F%22%2C%22width%22%3A710%2C%22height%22%3A481%7D%7D%2C%7B%22id%22%3A10%2C%22text%22%3A%22%D0%AD%D1%82%D0%BE%20%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B8%20%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%8C%D1%8E%D1%80%D0%B8%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%26nbsp%3B%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%C2%AB%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8F%C2%BB%3F%22%2C%22correctAnswerId%22%3A2%2C%22imageInfo%22%3A%7B%22position%22%3A14%2C%22fileMask%22%3A%22%2Fnews%2F99%2Fpreview%2Fd523aab18658bb064b0893c6c7863368001717b6%23%23jpg%22%2C%22host%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.ngs.ru%2F%22%2C%22width%22%3A710%2C%22height%22%3A473%7D%7D%5D%2C%22results%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1%2C%22correctAnswersCount%22%3A%223%22%2C%22imageInfo%22%3A%7B%22position%22%3A5%2C%22fileMask%22%3A%22%2Fnews%2F99%2Fpreview%2F1df17366b988ef22cea61276ffb321b90810e0aa%23%23JPG%22%2C%22host%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.ngs.ru%2F%22%2C%22width%22%3A1920%2C%22height%22%3A1080%7D%2C%22text%22%3A%22%D0%9D%D1%83%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5%20%D0%B5%D1%89%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%2C%20%D0%BC%D1%8B%20%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BD%D0%B5%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BC.%22%7D%2C%7B%22id%22%3A2%2C%22correctAnswersCount%22%3A%227%22%2C%22imageInfo%22%3A%7B%22position%22%3A6%2C%22fileMask%22%3A%22%2Fnews%2F99%2Fpreview%2Fb00f07a042591e913f0023b4f4b6538800b10716%23%23JPG%22%2C%22host%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.ngs.ru%2F%22%2C%22width%22%3A1920%2C%22height%22%3A1080%7D%2C%22text%22%3A%22%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%BE%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%20%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE%20%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%82%2C%20%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%B0.%22%7D%2C%7B%22id%22%3A3%2C%22correctAnswersCount%22%3A%2210%22%2C%22imageInfo%22%3A%7B%22position%22%3A15%2C%22fileMask%22%3A%22%2Fnews%2F99%2Fpreview%2Fdc791013eec0b4278d2a431739a3d28407c4a1fb%23%23JPG%22%2C%22host%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.ngs.ru%2F%22%2C%22width%22%3A1920%2C%22height%22%3A1080%7D%2C%22text%22%3A%22%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%88%D1%8C!%20%D0%9E%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82.%22%7D%5D%7D
Прочтений: 2670
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (18)18
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено