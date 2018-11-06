тест Не узнаю вас в гриме: попробуйте отличить Меркьюри и Моррисона от актеров, которые их сыграли 06.11.2018
Фильм о группе Queen снова вызвал споры о сходстве героя и экранного прототипа
Рами Малек сыграл Фредди Меркьюри, хотя внешне на него не очень-то похож. Или похож?
«Богемская рапсодия» вышла в российский прокат 1 ноября и сразу же стала хитом, собрав за выходные 286 млн рублей, по данным портала Kinobusiness.com, и перессорив фанатов Фредди Меркьюри. Кстати, посмотреть, что сейчас идет в кино,
можно на страничке нашей «Афиши».
Оценки в рецензиях кинокритиков и обычных зрителей разбегаются от «шаблонное кино, похожее на статью из «Википедии»» до «заряд кипучей энергии, креатива, желания жить и творить».
Споры вызвал в первую очередь актер, сыгравший Фредди Меркьюри: фанаты соглашаются, что ему удалось передать мимику и движения звезды, но всё равно корят его за откровенное отсутствие внешнего сходства. Впрочем, это частая претензия к создателям байопиков.
Давайте проверим, сможете ли вы отличить звезду в образе от актера в гриме, который ее сыграл.
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