В Новосибирск привезли новую «Ладу»-внедорожник с большим клиренсом

На новой «Ладе» можно ездить по грязи, песку и снегу

LADA XRAY Cross позволяет выбрать режимы движения по бездорожью





В Новосибирске официально стартовали продажи новой модели «АвтоВАЗа» LADA XRAY Cross — это переднеприводный кроссовер с увеличенным до 21,5 сантиметра клиренсом, защитным пластиковым обвесом, новой подвеской, системой выбора режимов движения (грязь, песок или снег).





«Первый автомобиль уже пришёл. У нас в салоне, можно приехать посмотреть. Можем принимать предоплату, машины начинают приходить. Премьера состоится 11-го числа, завод работает, нарабатывает автомобили», — сообщили в отделе продаж ДЦ «Азия Авто», официального дилера LADA в Новосибирске.





Автомобиль получил руль с обогревом, передние сиденья с хорошей боковой поддержкой





Стоимость LADA XRAY Cross составляет от 729 900 до 888 900 рублей. Машина поставляется с 1,8-литровым двигателем мощностью 122 л.с. и механической коробкой передач в трех вариантах исполнения — Classic, Comfort и Luxe. Автомобиль имеет обогрев руля, регулировку баранки по вылету, передние сиденья с выраженной боковой поддержкой.





LADA XRAY Cross дороже обычной модели LADA XRAY на 100 тысяч рублей.





Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.







Читайте также:



Лучшие джипы: новосибирцы бросились покупать «Лэнд Крузер Прадо», «Хёндай Крету» и уазики.