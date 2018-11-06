В Новосибирск привезли новую «Ладу»-внедорожник с большим клиренсом
На новой «Ладе» можно ездить по грязи, песку и снегу
В Новосибирске официально стартовали продажи новой модели «АвтоВАЗа» LADA XRAY Cross — это переднеприводный кроссовер с увеличенным до 21,5 сантиметра клиренсом, защитным пластиковым обвесом, новой подвеской, системой выбора режимов движения (грязь, песок или снег).
«Первый автомобиль уже пришёл. У нас в салоне, можно приехать посмотреть. Можем принимать предоплату, машины начинают приходить. Премьера состоится 11-го числа, завод работает, нарабатывает автомобили», — сообщили в отделе продаж ДЦ «Азия Авто», официального дилера LADA в Новосибирске.
Стоимость LADA XRAY Cross составляет от
LADA XRAY Cross дороже обычной модели LADA XRAY на 100 тысяч рублей.
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Дмитрий Косенко
Фото lada.ru