Ехать можно долго: новосибирские дороги сковали 10-балльные пробки
Снегопад и гололёд парализовали движение по городу
Вечером во вторник, 6 ноября, новосибирские автомобилисты встали в 10-балльные пробки — обстановку на дорогах осложняют снег и гололедица.
Согласно сервису Яндекс.Пробки, 10-й уровень заторов в Новосибирске был зарегистрирован в 18:10.
В глухой пробке стоят автомобили на улицах Кедровой, Большевистской, Нарымской, Ватутина, Станционной, Восходе, Кирова. Также сильные заторы собрались на площади Лыщинского, инженера Будагова и площади Кондратюка.
Ранее стало известно, что на улице Бориса Богаткова собралась глухая пробка из-за трех аварий.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова (1), скриншот yandex.ru/maps (2)