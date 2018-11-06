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Ехать можно долго: новосибирские дороги сковали 10-балльные пробки

Снегопад и гололёд парализовали движение по городу

Наиболее сложная ситуация сейчас наблюдается на Нарымской и Ватутина
Наиболее сложная ситуация сейчас наблюдается на Нарымской и Ватутина


Вечером во вторник, 6 ноября, новосибирские автомобилисты встали в 10-балльные пробки — обстановку на дорогах осложняют снег и гололедица.


Согласно сервису Яндекс.Пробки, 10-й уровень заторов в Новосибирске был зарегистрирован в 18:10.


В глухой пробке стоят автомобили на улицах Кедровой, Большевистской, Нарымской, Ватутина, Станционной, Восходе, Кирова. Также сильные заторы собрались на площади Лыщинского, инженера Будагова и площади Кондратюка.


Отметка о десятибалльных пробках появилась около 18:10
Отметка о десятибалльных пробках появилась около 18:10


Ранее стало известно, что на улице Бориса Богаткова собралась глухая пробка из-за трех аварий. 

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