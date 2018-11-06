Три аварии парализовали движение на Бориса Богаткова: собралась пробка на 2 километра

Из-за аварии автомобили встали в глухую пробку





Днём 6 ноября на улице Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска случилось сразу три аварии, которые парализовали движение по улице.





По информации очевидцев последствий аварии в соцсетях, первая авария случилась у дома № 194/1 на улице Бориса Богаткова: столкнувшиеся автомобили перекрыли две крайние правые полосы.





Ещё две аварии случились на перекрёстке с улицей Тургенева. Здесь в аварию попали две «Тойоты», Hyundai и BMW.





Согласно сервису Яндекс.Пробки, в 17:30 скорость движения машин по Бориса Богаткова не превышала 5 км/ч. Затор растянулся от улицы Кирова до улицы Федосеева. В целом уровень пробок по городу в это время достиг 8 баллов.





Согласно Яндекс.Пробки, длина затора составляет 2 километра





В ночь на субботу, 3 ноября, в Новосибирске произошло смертельное ДТП на Георгия Колонды — автомобиль Subaru Impreza врезался в световую опору — на месте погибли водитель и молодая пассажирка, ещё три человека доставлены в больницу. ДТП произошло в 3:40 ночи.

