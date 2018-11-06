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Три аварии парализовали движение на Бориса Богаткова: собралась пробка на 2 километра

Скорость автомобилей в потоке не превышает 5 км/ч

Из-за аварии автомобили встали в глухую пробку
Из-за аварии автомобили встали в глухую пробку


Днём 6 ноября на улице Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска случилось сразу три аварии, которые парализовали движение по улице.


По информации очевидцев последствий аварии в соцсетях, первая авария случилась у дома № 194/1 на улице Бориса Богаткова: столкнувшиеся автомобили перекрыли две крайние правые полосы.


Ещё две аварии случились на перекрёстке с улицей Тургенева. Здесь в аварию попали две «Тойоты», Hyundai и BMW.


Согласно сервису Яндекс.Пробки, в 17:30 скорость движения машин по Бориса Богаткова не превышала 5 км/ч. Затор растянулся от улицы Кирова до улицы Федосеева. В целом уровень пробок по городу в это время достиг 8 баллов.


Согласно Яндекс.Пробки, длина затора составляет 2 километра
Согласно Яндекс.Пробки, длина затора составляет 2 километра


В ночь на субботу, 3 ноября, в Новосибирске произошло смертельное ДТП на Георгия Колонды — автомобиль Subaru Impreza врезался в световую опору — на месте погибли водитель и молодая пассажирка, ещё три человека доставлены в больницу. ДТП произошло в 3:40 ночи. 

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