Три аварии парализовали движение на Бориса Богаткова: собралась пробка на 2 километра
Скорость автомобилей в потоке не превышает 5 км/ч
Днём 6 ноября на улице Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска случилось сразу три аварии, которые парализовали движение по улице.
По информации очевидцев последствий аварии в соцсетях, первая авария случилась у дома
Ещё две аварии случились на перекрёстке с улицей Тургенева. Здесь в аварию попали две «Тойоты», Hyundai и BMW.
Согласно сервису Яндекс.Пробки, в 17:30 скорость движения машин по Бориса Богаткова не превышала 5 км/ч. Затор растянулся от улицы Кирова до улицы Федосеева. В целом уровень пробок по городу в это время достиг 8 баллов.
В ночь на субботу, 3 ноября, в Новосибирске произошло смертельное ДТП на Георгия Колонды — автомобиль Subaru Impreza врезался в световую опору — на месте погибли водитель и молодая пассажирка, ещё три человека доставлены в больницу. ДТП произошло в 3:40 ночи.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова (1), скриншот yandex.ru/maps (2)