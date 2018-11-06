В тихом центре начали сносить административное здание — оно не простояло и года

На улице Коммунистической в Железнодорожном районе Новосибирска начали демонтировать новое одноэтажное здание — его достроили в начале этого года между жилым домом № 12 и бизнес-центром «Антарес».







Здание начали разбирать на выходных





По информации мэрии, акт ввода в эксплуатацию здания индивидуальный предприниматель Владислав Крючков получил 29 января 2018 года. В выходные его начали разбирать — сейчас на площадке работают техника и строители.







На запрос корреспондента НГС в группе «СибирьИнвест», принадлежащей Крючкову, кратко ответили: «На этом месте будет построен жилой комплекс. В ближайшее время мы его анонсируем».







На площадке работают техника и рабочие





По данным сайта департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска, разрешение на строительство на этом участке в начале мая получила компания «Ариста». В документе указано, что здесь построят дом переменной этажности: часть его запланирована высотой 11, часть — 18, ещё часть — 14 этажей, 2 этажа будут подземными. По проекту в доме будет 114 квартир и 75 парковок.







Днём 6 ноября на ограждении повесили паспорт будущего строительства: согласно информации на нём, достроить дом планируют в конце 3-го квартала 2021 года.







В компании не прокомментировали судьбу построенного административного здания





В октябре группа «СибирьИнвест» достроила жилой комплекс на улице Маковского — один из покупателей бонусом к квартире получит часть крыши. Кроме того, группа сдала сразу два дома комплекса «ГринАрт» на улице Планетная и жилой дом на улице Песочная.







Новый дом станет единственной жилой стройкой в тихом центре: ближайший проект — клубный дом на улице Чаплыгина, 115. В конце прошлого года в паре кварталов от проекта на Коммунистической сдали другой комплекс бизнес-класса — ЖК Montblanc Residence.

