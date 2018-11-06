Прокурор потребовал посадить полицейского с покусанными пальцами на 7 лет

Он подрался с новосибирцем, которого посадили на два года

26-летнему полицейскому грозит семь лет колонии, тогда как новосибирцу, который затеял с ним драку, уже дали два года

В Кировском суде Новосибирска прошло очередное заседание по делу бойца Росгвардии Семёна Лысикова — гособвинитель потребовал для него семь лет тюрьмы за то, что тот подрался с подозреваемым.





«Действия Лысикова подлежат квалификации по пункту "а" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия <...>. — Прим. ред.). При назначении наказания предлагаю учесть характер и степень общественной опасности преступления, преступление относится к категории тяжких, и конкретные обстоятельтва, в том числе смягчающих наказание. <...> Обстоятельствами, смягчающими наказание, предлагаю признать положительные характеристики. Отягчающих обстоятельств не установлено», — заявил прокурор на заседании, которое прошло сегодня, 6 ноября.





Помимо уголовного срока прокурор потребовал на три года лишить Лысикова право занимать должности в правоохранительных органах.





Семёна Лысикова обвинили в превышении должностых полномочий после того, как в июле 2017 года он задержал подозреваемого в угоне иномарки. Один из предполагаемых угонщиков забежал в дом, где у него с полицейским произошла драка, во время которой подозреваемый укусил Лысикова за пальцы. По мнению следователей, из-за этого Лысиков рассердился и избил подозреваемого во дворе дома.





Лысиков свою вину не признал. В разговоре с корреспондентом НГС он объяснил, что действовал по должностным инструкциям и обвинил следователей и очевидцев в сговоре. Во время заседания он указал на несколько расхождений в словах очевидцев, которые связаны со стороной обвинения. Его адвокат Елена Ведерникова отметила, что подозреваемого в угоне, которого помог задержать Лысиков, ранее приговорили к условному сроку, а после апелляции к двум годам колонии за «применение насилия в отношении сотрудника власти».





Приговор Семёну Лысикову должны зачитать в эту пятницу, 9 ноября.