подробности

Прокурор потребовал посадить полицейского с покусанными пальцами на 7 лет

Он подрался с новосибирцем, которого посадили на два года

26-летнему полицейскому грозит семь лет колонии, тогда как новосибирцу, который затеял с ним драку, уже дали два года 
26-летнему полицейскому грозит семь лет колонии, тогда как новосибирцу, который затеял с ним драку, уже дали два года 

В Кировском суде Новосибирска прошло очередное заседание по делу бойца Росгвардии Семёна Лысикова — гособвинитель потребовал для него семь лет тюрьмы за то, что тот подрался с подозреваемым.


«Действия Лысикова подлежат квалификации по пункту "а" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия <...>. — Прим. ред.). При назначении наказания предлагаю учесть характер и степень общественной опасности преступления, преступление относится к категории тяжких, и конкретные обстоятельтва, в том числе смягчающих наказание. <...> Обстоятельствами, смягчающими наказание, предлагаю признать положительные характеристики. Отягчающих обстоятельств не установлено», — заявил прокурор на заседании, которое прошло сегодня, 6 ноября.


Помимо уголовного срока прокурор потребовал на три года лишить Лысикова право занимать должности в правоохранительных органах.


Семёна Лысикова обвинили в превышении должностых полномочий после того, как в июле 2017 года он задержал подозреваемого в угоне иномарки. Один из предполагаемых угонщиков забежал в дом, где у него с полицейским произошла драка, во время которой подозреваемый укусил Лысикова за пальцы. По мнению следователей, из-за этого Лысиков рассердился и избил подозреваемого во дворе дома. 


Лысиков свою вину не признал. В разговоре с корреспондентом НГС он объяснил, что действовал по должностным инструкциям и обвинил следователей и очевидцев в сговоре. Во время заседания он указал на несколько расхождений в словах очевидцев, которые связаны со стороной обвинения. Его адвокат Елена Ведерникова отметила, что подозреваемого в угоне, которого помог задержать Лысиков, ранее приговорили к условному сроку, а после апелляции к двум годам колонии за «применение насилия в отношении сотрудника власти».


Приговор Семёну Лысикову должны зачитать в эту пятницу, 9 ноября. 

Прочтений: 4661

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (11)11
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено