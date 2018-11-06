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«Думали, что простуда»: в груди школьницы нашли огромную аномалию, которая мешала дышать

Девочка постоянно кашляла из-за 15-сантиметровой кисты

Восьмилетняя Вика начала кашлять весной — сначала это списывали на недолеченный бронхит
Восьмилетняя Вика начала кашлять весной — сначала это списывали на недолеченный бронхит

Хирурги областной больницы выписали второклассницу из Новосибирска Вику Пошелюжных — ей провели сложную операцию на левом лёгком, в котором была огромная киста.


Этой весной 8-летняя Вика начала сильно кашлять — сначала семья списала это на недолеченный бронхит, рассказала корреспонденту НГС мать девочки Вера Пошелюжных.


«Лечили сначала от бронхита, думали, что простуда, но сделали рентген, и обнаружилась киста», — отметила сибирячка.


Обследования, в том числе компьютерная томография, показали, что эта аномальная воздушная полость заняла всю верхнюю долю левого лёгкого и достигла примерно 15 сантиметров в диаметре. Со временем она бы угрожала пациентке воспалениями и пневмотораксом.


«Ребёнок рос и развивался в соответствии с возрастом, его ничто не беспокоило, и буквально за последние 6 месяцев у ребёнка периодически начали отмечаться эпизоды кашля, периодически начала появляться какая-то непонятная одышка, 


и на амбулаторном этапе ребёнка обследовали в объёме рентгенографии органов грудной клетки.


Причины возникновения этой кисты на сегодняшний день сказать сложно — либо это какая-то врождённая кистозная аномалия развития, либо это ситуация, которая дала о себе знать после какого-то перенесённого респираторно-вирусного заболевания», — пояснил оперировавший пациентку детский хирург Новосибирской областной больницы Николай Кривошеенко.


Операция прошла 25 октября и длилась 5 часов — кисту удалили через небольшие проколы. Детям такие операции делают только в областной больнице
Операция прошла 25 октября и длилась 5 часов — кисту удалили через небольшие проколы. Детям такие операции делают только в областной больнице


По его словам, 25 октября девочке провели торакоскопическую операцию — врачи удалили изменённую часть лёгкого через небольшие проколы, от которых со временем не остаётся следа.


Эта методика сложнее для врачей (поэтому её выполняют только в крупных больницах), но легче для пациентов — если открытая операция причиняет много боли из-за больших травматичных разрезов, то после миниинвазивной реабилитация идёт гораздо быстрее, объяснил Кривошеенко. Вместе с детским хирургом операцию проводил заведующий торакальным отделением больницы Александр Коробейников.


Сама пациентка заверила, что чувствует себя хорошо, сегодня она выписалась из больницы
Сама пациентка заверила, что чувствует себя хорошо, сегодня она выписалась из больницы


«Ребёнок не страдает — бегает, активен, проблем с аппетитом нет, он не температурит», — заключил врач.


Во время лечения Вика Пошелюжных училась прямо в палате — к ней приходила педагог. Как заверила пациентка, сейчас она чувствует себя хорошо и уже в ближайшее время вернётся к занятиям в обычной школе. Однако ей нужно будет периодически наблюдаться у врачей, чтобы исключить осложнения.


Ранее нейрохирурги из детской больницы № 1 в Новосибирске вылечили двухмесячного пациента с головой странной формы. Его мать обошла ведущих врачей в надежде на лечение, но они просили подождать, хотя мальчик сильно страдал.

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