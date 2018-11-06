«Думали, что простуда»: в груди школьницы нашли огромную аномалию, которая мешала дышать
Девочка постоянно кашляла из-за 15-сантиметровой кисты
Хирурги областной больницы выписали второклассницу из Новосибирска Вику Пошелюжных — ей провели сложную операцию на левом лёгком, в котором была огромная киста.
Этой весной 8-летняя Вика начала сильно кашлять — сначала семья списала это на недолеченный бронхит, рассказала корреспонденту НГС мать девочки Вера Пошелюжных.
«Лечили сначала от бронхита, думали, что простуда, но сделали рентген, и обнаружилась киста», — отметила сибирячка.
Обследования, в том числе компьютерная томография, показали, что эта аномальная воздушная полость заняла всю верхнюю долю левого лёгкого и достигла примерно 15 сантиметров в диаметре. Со временем она бы угрожала пациентке воспалениями и пневмотораксом.
«Ребёнок рос и развивался в соответствии с возрастом, его ничто не беспокоило, и буквально за последние 6 месяцев у ребёнка периодически начали отмечаться эпизоды кашля, периодически начала появляться какая-то непонятная одышка,
и на амбулаторном этапе ребёнка обследовали в объёме рентгенографии органов грудной клетки.
Причины возникновения этой кисты на сегодняшний день сказать сложно — либо это какая-то врождённая кистозная аномалия развития, либо это ситуация, которая дала о себе знать после какого-то перенесённого респираторно-вирусного заболевания», — пояснил оперировавший пациентку детский хирург Новосибирской областной больницы Николай Кривошеенко.
По его словам, 25 октября девочке провели торакоскопическую операцию — врачи удалили изменённую часть лёгкого через небольшие проколы, от которых со временем не остаётся следа.
Эта методика сложнее для врачей (поэтому её выполняют только в крупных больницах), но легче для пациентов — если открытая операция причиняет много боли из-за больших травматичных разрезов, то после миниинвазивной реабилитация идёт гораздо быстрее, объяснил Кривошеенко. Вместе с детским хирургом операцию проводил заведующий торакальным отделением больницы Александр Коробейников.
«Ребёнок не страдает — бегает, активен, проблем с аппетитом нет, он не температурит», — заключил врач.
Во время лечения Вика Пошелюжных училась прямо в палате — к ней приходила педагог. Как заверила пациентка, сейчас она чувствует себя хорошо и уже в ближайшее время вернётся к занятиям в обычной школе. Однако ей нужно будет периодически наблюдаться у врачей, чтобы исключить осложнения.
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Мария Морсина
Фото автора (1, 3), предоставлено областной больницей (2)