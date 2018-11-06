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Новосибирец выпал из окна многоэтажки в Октябрьском районе

На место выехали следователи

По информации СК, погибшему было 27 лет
По информации СК, погибшему было 27 лет


Днём во вторник, 6 ноября, с 10-го этажа дома на Высоцкого, 48 в Октябрьском районе Новосибирска выпал мужчина.


«В обеденное время у многоэтажного дома по улице Высоцкого обнаружено тело 27-летнего мужчины с телесными повреждениями, характерными при падении с высоты», — рассказал корреспонденту НГС старший помощник руководителя следственного управления Дмитрий Чечулин.


Следователи начали уголовно-процессуальную проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.


На прошлой неделе в Ленинском районе из окна пятого этажа выпала 14-летняя девушка. Она получила черепно-мозговую травму.

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