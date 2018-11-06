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На улице Ленина открылось вьетнамское кафе с портретом молодого Путина и тесаками в стене

Закусочная Pho с Коммунистической стала сетью заведений

Серьёзной проблемой при дальнейшем развитии сети может стать нехватка старых швейных машинок, из которых здесь сделаны столики 
Серьёзной проблемой при дальнейшем развитии сети может стать нехватка старых швейных машинок, из которых здесь сделаны столики 


Вьетнамское кафе Pho открылось сегодня на Ленина, 25 в Железнодорожном районе Новосибирска — это второе заведение под этим названием и третья точка вьетнамской кухни владельцев этого кафе. 


Новое заведение Pho заняло помещение в длинной одноэтажной пристройке к жилым девятиэтажкам на Ленина, 25, 27 и 29. Ранее собственник помещений сделал здесь ремонт — сейчас сюда приходят новые арендаторы.


В новом заведении решили оставить портреты Путина и Хо Ши Мина, но выбрали фотографии, на которых политики ещё молоды 
В новом заведении решили оставить портреты Путина и Хо Ши Мина, но выбрали фотографии, на которых политики ещё молоды 


В кафе — 11 маленьких столиков, которые сделаны из оснований швейных старых машинок с ножным приводом. На стенах — красочные рисунки ингредиентов для главного блюда заведения — вьетнамского супа фо, и чёрно-белые изображения вьетнамских детей. Под потолком висит большой флаг с серпом и молотом, а в углу на почётном месте висят фотографии молодых Владимира Путина и Хо Ши Мина с их цитатами. Путин рассуждает о ценности любви, а Хо Ши Мин говорит о том, что «нужно быть в первых рядах, когда трудно, и последним приходить за вознаграждением». Как и в первой точке на Коммунистической, одну из стен украшают торчащие из неё поварские тесаки.


Другая деталь интерьера из первого заведения — торчащие из стены тесаки
Другая деталь интерьера из первого заведения — торчащие из стены тесаки


В меню всего 4 блюда: суп фо с говядиной (180 рублей), нэмы — обжаренные рисовые блинчики с начинкой (75 рублей), блины «бань сео» (150 рублей) и салат (30 рублей). На кухне работают повара из Вьетнама.


Порция фо бо стоит 180 рублей
Порция фо бо стоит 180 рублей


Как рассказали в заведении, официальное открытие намечено на завтра, 7 ноября. По случаю очередной революционной годовщины посетителям, заказавшим фо бо, здесь обещают подарки.


В зале 22 посадочных места, но есть и места для дополнительных столиков
В зале 22 посадочных места, но есть и места для дополнительных столиков


Pho — уже второй в Новосибирске проект вьетнамской кухни, превратившийся в сеть. Ранее это случилось с Kung Pho ресторанной компании «foodie люди», также развивающей заведения Twiggy, «Джек Лондон» и «Мамин Сибиряк». Ближайшее к Pho заведение с блюдами вьетнамской кухни — кафе Aziatish Дениса Иванова, которое также открылось совсем недавно.

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