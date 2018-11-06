На улице Ленина открылось вьетнамское кафе с портретом молодого Путина и тесаками в стене

Серьёзной проблемой при дальнейшем развитии сети может стать нехватка старых швейных машинок, из которых здесь сделаны столики





Вьетнамское кафе Pho открылось сегодня на Ленина, 25 в Железнодорожном районе Новосибирска — это второе заведение под этим названием и третья точка вьетнамской кухни владельцев этого кафе.







Новое заведение Pho заняло помещение в длинной одноэтажной пристройке к жилым девятиэтажкам на Ленина, 25, 27 и 29. Ранее собственник помещений сделал здесь ремонт — сейчас сюда приходят новые арендаторы.







В новом заведении решили оставить портреты Путина и Хо Ши Мина, но выбрали фотографии, на которых политики ещё молоды





В кафе — 11 маленьких столиков, которые сделаны из оснований швейных старых машинок с ножным приводом. На стенах — красочные рисунки ингредиентов для главного блюда заведения — вьетнамского супа фо, и чёрно-белые изображения вьетнамских детей. Под потолком висит большой флаг с серпом и молотом, а в углу на почётном месте висят фотографии молодых Владимира Путина и Хо Ши Мина с их цитатами. Путин рассуждает о ценности любви, а Хо Ши Мин говорит о том, что «нужно быть в первых рядах, когда трудно, и последним приходить за вознаграждением». Как и в первой точке на Коммунистической, одну из стен украшают торчащие из неё поварские тесаки.







Другая деталь интерьера из первого заведения — торчащие из стены тесаки





В меню всего 4 блюда: суп фо с говядиной (180 рублей), нэмы — обжаренные рисовые блинчики с начинкой (75 рублей), блины «бань сео» (150 рублей) и салат (30 рублей). На кухне работают повара из Вьетнама.





Порция фо бо стоит 180 рублей





Как рассказали в заведении, официальное открытие намечено на завтра, 7 ноября. По случаю очередной революционной годовщины посетителям, заказавшим фо бо, здесь обещают подарки.







В зале 22 посадочных места, но есть и места для дополнительных столиков





Pho — уже второй в Новосибирске проект вьетнамской кухни, превратившийся в сеть. Ранее это случилось с Kung Pho ресторанной компании «foodie люди», также развивающей заведения Twiggy, «Джек Лондон» и «Мамин Сибиряк». Ближайшее к Pho заведение с блюдами вьетнамской кухни — кафе Aziatish Дениса Иванова, которое также открылось совсем недавно.

