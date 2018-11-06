Уволенный Штельмах подал в суд на МВД
Он требует вернуть ему должность начальника областной ГИБДД и компенсацию морального вреда
Сергей Штельмах, уволенный с поста начальника Управления ГИБДД по Новосибирской области, решил попытаться вернуть должность через суд.
«В Центральный районный суд города Новосибирска поступило исковое заявление Штельмаха С.В. к МВД России, ГУ МВД России по Новосибирской области о восстановлении на службе, взыскании денежного довольствия, компенсации морального вреда», — сообщили в пресс-службе Центрального районного суда.
Корреспонденту НГС удалось дозвониться до Сергея Штельмаха, но он пояснил, что находится у врача, и попросил перезвонить позже.
Слухи о скорой отставке Штельмаха стали появляться в СМИ ещё в первой половине октября — при этом сам начальник областной ГИБДД в беседе с корреспондентом НГС тогда заявил, что он «сейчас на работе» и что, «видимо, кто-то поторопился».
29 октября в полиции официально заявили, что Сергей Штельмах отправлен в отставку. Позже стало известно, что Штельмаха проверяют следователи, а с его делом оказался связан депутат Заксобрания Новосибирской области Николай Мочалин.
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Ольга Хмелевская
Фото stf.nso.ru