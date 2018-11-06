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Уволенный Штельмах подал в суд на МВД

Он требует вернуть ему должность начальника областной ГИБДД и компенсацию морального вреда

Сергей Штельмах возглавлял областную ГИБДД 12 лет
Сергей Штельмах возглавлял областную ГИБДД 12 лет

Сергей Штельмах, уволенный с поста начальника Управления ГИБДД по Новосибирской области, решил попытаться вернуть должность через суд. 


«В Центральный районный суд города Новосибирска поступило исковое заявление Штельмаха С.В. к МВД России, ГУ МВД России по Новосибирской области о восстановлении на службе, взыскании денежного довольствия, компенсации морального вреда», — сообщили в пресс-службе Центрального районного суда.


Корреспонденту НГС удалось дозвониться до Сергея Штельмаха, но он пояснил, что находится у врача, и попросил перезвонить позже.


Слухи о скорой отставке Штельмаха стали появляться в СМИ ещё в первой половине октября — при этом сам начальник областной ГИБДД в беседе с корреспондентом НГС тогда заявил, что он «сейчас на работе» и что, «видимо, кто-то поторопился»


29 октября в полиции официально заявили, что Сергей Штельмах отправлен в отставку. Позже стало известно, что Штельмаха проверяют следователи, а с его делом оказался связан депутат Заксобрания Новосибирской области Николай Мочалин.

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