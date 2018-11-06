Защитника ХК «Сибирь» отстранили от игры за опасный удар клюшкой
Также игрока решили оштрафовать
На защитника новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Павла Воробья наложили денежный штраф. Также игрок пропустит один матч за опасную игру высоко поднятой клюшкой.
«Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча "Автомобилист" – "Сибирь". На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника "Сибири" Павла Воробья по п.1.4. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — сообщает пресс-служба КХЛ. Сумма штрафа для Воробья в сообщении лиги не уточняется.
Хоккейный клуб «Сибирь» продолжает серию поражений. Прошлая игра с «Автомобилистом» закончилась со счётом 1:4 в пользу команды из Екатеринбурга. Следующий матч состоится 12 ноября в Новосибирске: «Сибирь» сыграет с «Барысом» из Астаны.
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Александра Трофименко
Фото hcsibir.ru/ru