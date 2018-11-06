По «Берёзовой роще» пронеслась передвижная баня с девушками в купальниках

На создание необычного автомобиля ушло несколько недель





Днём 6 ноября в парке «Берёзовая роща» появилась баня на колёсах — её затопили и прокатились на ней по парку.





Необычную конструкцию в парк привезли видеоблогеры YouTube-канала «Гараж 54». По наблюдениям корреспондента НГС, в необычную баню решились сходить несколько девушек.





Баню растопили, а несколько девушек отважились сходить попариться





«Вообще по городу нельзя на этом автомобиле кататься. Поэтому кататься не будем. Потопить — потопим, народ посмешим, это не вопрос, повеселим. Это новый абсолютно проект», — рассказал корреспонденту НГС ведущий проекта «Гараж 54» Владислав Барашенков.





Баня прокатилась по парку





Баню на колёсах собрали из автомобиля УАЗ-2206, которую чаще называют «буханкой». По словам Владислава Барашенкова, на создание необычной машины ушло две недели.





Процесс создания бани на колёсах





Этой весной видеоблогеры соорудили ледяной «Гелендваген» и прокатились на необычной машине по Центральному парку города. После этого они расстреляли ледяной автомобиль из гранатомёта.