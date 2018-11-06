«Условия крайне тяжёлые»: ныряющий циклон несёт в Новосибирск новую волну метелей

В ближайшие дни Новосибирскую область ждут метели и резкие перепады температуры

Новосибирские синоптики рассказали о погоде в ближайшие трое суток: в городе продолжатся снегопады.







«Сейчас территория Новосибирской области находится в зоне холодного атмосферного фронта. Мы ожидаем его прохождения сегодня ночью. В принципе, ещё сохраняется в силе наше штормовое предупреждение на сегодня о вероятности сильных осадков, гололёдных явлений, сильного ветра, снежных заносах и сопутствующих таких событиях. Мы полагаем, что этот холодный фронт пройдёт, и к утру [7 ноября] температура понизится по нашей области до -5…-10 градусов, по северу — до -15», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







По его словам, также к Новосибирской области идёт очередной ныряющий циклон с северо-запада. «И с этим циклоном вновь обострятся циклонические процессы, то есть опять осадки в виде снега, мокрого снега, с гололёдными явлениями, снежными заносами, метели, и ждём завтра днём усиление ветра в порывах до 18–24 метров в секунду», — пояснил Ренад Ягудин.







Он уточнил, что в Новосибирске ветер будет слабее, чем по области в целом, но 8 и 9 ноября он может усиливаться до 19–20 метров в секунду. Также в ближайшие трое суток в городе сохранятся осадки от слабых до умеренных.







По данным на сайте Западно-Сибирского УГМС, в среду, 7 ноября, ночная температура в Новосибирске будет держаться на уровне -7...-9 градусов, дневная — на уровне -1…-3. В четверг, 8 ноября, ночью будет -4...-6 градусов, днём возможна оттепель: 0...+2. В пятницу, 9 ноября, ночью ожидается -8...-10 градусов, утром станет теплее: -5...-7, но в течение дня столбик термометра опустится до -13...-15 градусов.







«Таким образом, погода [по области] очень сложная, связанная с комплексом неблагоприятных условий погодных, с резкими колебаниями температуры, давления, ветра. То есть в общем-то условия крайне тяжёлые для сибиряков,





для всех служб — коммунальных, дорожных, автодорожных, транспорта и так далее», — резюмировал Ренад Ягудин.







Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.

