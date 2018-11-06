Новосибирским врачам дадут 2 вертолёта для перевозки пациентов

В планах и создание вертолётных площадок

В Новосибирской области у врачей санавиации вертолётов нет — они пользуются машинами или гражданскими вертолётами без спецоборудования
В Новосибирской области у врачей санавиации вертолётов нет — они пользуются машинами или гражданскими вертолётами без спецоборудования


Новосибирская область вошла в федеральный проект, по которому регионы получат специальную технику для транспортировки пациентов — в ближайший год в регионе появятся 2 вертолёта с медицинским оборудованием.


«Начиная с 2019 года стартует федеральный проект "Санитарная авиация", который предусматривает приобретение для субъектов Российской Федерации вертолетов российского производства, полностью оборудованных необходимой медицинской техникой, оснащеннием. И также в рамках реализации федеральной программы Минтраса России будет осуществляться строительство вертолетных площадок в необходимом количестве для того, чтобы развернуть эту сеть санавиации», — рассказал сегодня губернатор Андрей Травников.


Сейчас в Новосибирской области нет ни одного специализированного воздушного судна для транспортировки пациентов. 


«Да, сегодня любого пациента региона при необходимости мы можем госпитализировать в самые лучшие клиники Новосибирска. Но тем не менее, мы это выполняем вертолетами гражданского назначения, не оборудованными соответствующей медицинской диагностической техникой», — сказал губернатор.


В следующем году у региона появится 2 специализированных вертолета. Этого, по словам Травникова, будет достаточно — пациентов можно будет по-прежнему доставлять в больницы и гражданской авиатехникой, но только в тех случаях, когда им не нужно особое медоборудование во время транспортировки.


В прошлом году врачи санавиации сумели транспортировать пятилетнего мальчика, который получил смертельную травму, упав с велосипеда. 

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