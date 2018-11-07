тест-драйв

Тест-драйв: изучаем Renault Dokker, в который влезет велосипед, ящик рассады и Николай Валуев

Автомобиль делает ставку на практичность и даже чересчур

Reanult Dokker выпускают в виде фургона и пассажирского автомобиля
Reanult Dokker выпускают в виде фургона и пассажирского автомобиля


Боковая дверь-слайдер открывает проход на второй ряд шириной с Николая Валуева. Багажник вдвое больше, чем у близких по размеру кроссоверов. «Каблучки» обещают почти эталонную практичность, но практичные россияне не видят их в упор. Впрочем, на это есть причины, которые мы уяснили во время тест-драйва Renault Dokker.


«Каблуки» отличаются большим внутренним объёмом — может быть, даже избыточно большим для большинства клиентов
«Каблуки» отличаются большим внутренним объёмом — может быть, даже избыточно большим для большинства клиентов


Пробуя Dokker, невозможно избавиться от желания сравнивать его с LADA Largus (в оригинале — Dacia Logan MCV), построенной на той же платформе. Largus бьёт рекорды продаж в классе утилитарных двухобъёмников и, было дело, попал в разряд дефицита.


Смотришь на Dokker, и вроде бы сплошные плюсы: при меньших габаритах у него больше объём кузова, выше просвет, есть дизель. Да, его дизайн на любителя, но и Largus берут не за красивые глазки.


Задняя дверь — распашная
Задняя дверь — распашная


Впрочем, говорить о минимальной конкуренции с «Ларгусом» нельзя: импортируемый из Марокко Dokker дороже при прочих равных... почти на 300 тысяч! Поэтому в российских реалиях набивается в конкуренты скорее не «Ларгусу», а переднеприводным версиям кроссоверов B-класса вроде Hyundai Creta и Mitsubishi ASX либо автомобилям гольф-класса.


С одной важной оговоркой: на Dokker посмотрит клиент, для которого объём и удобство багажника входят в топ-3 приоритетных качеств.


Багажник огромен: 800 литров по уровень стекол и три кубометра, если сложить задние сиденья и грузить под потолок
Багажник огромен: 800 литров по уровень стекол и три кубометра, если сложить задние сиденья и грузить под потолок


Низкий пол, ровный порог и возможность увезти карниз длиной до трёх метров
Низкий пол, ровный порог и возможность увезти карниз длиной до трёх метров


Двери можно открыть на полный угол, ослабив фиксаторы
Двери можно открыть на полный угол, ослабив фиксаторы


Стандартный набор вещей теряется в багажнике. Слева — комплект инструмента
Стандартный набор вещей теряется в багажнике. Слева — комплект инструмента


Поскольку Dokker задуман фургоном (такая версия в России тоже есть), задние двери имеют вертикальные петли, что не очень удобно в быту. Например, запарковавшись близко к стене, их уже не откроешь. Впрочем, это свойственно и «Ларгусу».


Сдвижные боковые двери обеспечивают широкий проём, но не очень удобны для людей с детьми: есть риск прижать пальцы
Сдвижные боковые двери обеспечивают широкий проём, но не очень удобны для людей с детьми: есть риск прижать пальцы


Посадка на втором ряду вертикальная и не слишком расслабленная, но места для коленей и стоп достаточно
Посадка на втором ряду вертикальная и не слишком расслабленная, но места для коленей и стоп достаточно


Задние стёкла не опускаются, а лишь слегка приоткрываются
Задние стёкла не опускаются, а лишь слегка приоткрываются


Салон неплохо выглядит, материалы дешёвые, чувствуется запах клея, базовая эргономика убедительна, но есть вопросы к мелочам
Салон неплохо выглядит, материалы дешёвые, чувствуется запах клея, базовая эргономика убедительна, но есть вопросы к мелочам


Ярко, но недодумано в деталях
Ярко, но недодумано в деталях


Слепая кнопка подогрева сидений на боковине кресла неудобна
Слепая кнопка подогрева сидений на боковине кресла неудобна


Стандартные для Renault приборы. Расход получен в поездке между городами
Стандартные для Renault приборы. Расход получен в поездке между городами


Бардачок мелкий, зато над ним есть открытая полка 
Бардачок мелкий, зато над ним есть открытая полка 


Renault, видимо, пытается взять журналистов измором, надеясь, что в какой-нибудь статье они устанут в тысячный раз придираться к «мелкой» эргономике машин на платформе В0. Ну в самом деле, сколько можно ворчать насчёт слепого подогрева сидений, невидимого рычажка рециркуляции, сногсшибательной кнопки круиз-контроля? Хорошо, не будем. Придерёмся к чему-нибудь новому, например к абсолютно бесполезному центральному подлокотнику, который мешает включать передачи и полностью закрывает доступ к барашку, которым регулируется наклон спинки сиденья.


Подлокотник мешает пользоваться всем, что находится вокруг него: рычагом коробки передач, ручником, регулировкой сидений
Подлокотник мешает пользоваться всем, что находится вокруг него: рычагом коробки передач, ручником, регулировкой сидений


Впрочем, посадка за рулём удобна и, кроме как в мелочах, не требует привычки. Renault избавил автомобиль и от двух особенностей первых машин на платформе В0: легковесного сцепления и нечёткого рычага. Теперь машина воспринимается вполне интуитивной, и есть в ней даже ощущение сбитости, которое усиливается хорошими настройками подвески: не слишком расслабленными, но и не грубыми.


Дизельный Dokker едет убедительно
Дизельный Dokker едет убедительно


И кстати, Dokker неплохо управляется. Ощущения за рулём легковые, а если уж возникло желание пошустрить, он не становится размазнёй. Есть даже что-то парадоксальное в том, что пока не звенит в багажнике груз и не вздыхают сзади родственники, хочется ехать в напористой манере водителя маршрутки. Может быть, потому что за рулём Dokker ты всё равно немного наёмный работник, для которого время — деньги.


Автомобили с такими пропорциями редко выбирают на роль семейных: так сложилось исторически
Автомобили с такими пропорциями редко выбирают на роль семейных: так сложилось исторически


На тест предусмотрительно отрядили версию с дизелем 1.5 DCI, который при скромных 90 лошадях обеспечивает очень надёжное чувство разгона. В пределе «Доккеру» похвастаться нечем: 14 секунд до 100 км/час — хуже среднестатистического результата для легковушек В- и С-класса, которых он так или иначе имеет в виду. Но «сердцевина» разгона удалась: в переходные режимах, будь то городской спринт или обгоны, дизель подхватывает любой посыл. Главное, не мазать с передачами, потому что в районе 1000 об/мин есть яма, из которой он практически не способен выбраться своими силами.


Едет «Доккер» по-легковому
Едет «Доккер» по-легковому


Но дизель дорог: с ним цена Dokker уходит уже за миллион рублей, поэтому тяжёлое топливо окупится, если действительно использовать машину в режиме фургона для доставки пиццы. В остальном спрос придётся на 82-сильный бензиновый мотор, с которым, кстати, динамика разгона лишь на гран хуже — ну разве что не так дерзка в середине шкалы тахометра.


Обзорность по сторонам не эталонная
Обзорность по сторонам не эталонная


Есть ли в нём черты коммерческого транспорта? Наверное, к ним можно отнести очень развитые основания передних стоек, ограничивающих обзор. Зеркала же, напротив, сделаны обычными, тогда как фургоны нередко идут с огромными лопухами: на трассе шумно, зато парковаться удобнее. Обзор назад частично перекрывает стык дверей, но самую важную зону — по центру — он не ограничивает.


В остальном Dokker — типичная легковушка на базе Renault Logan, и если кто-то боится «каблучков», потому что де-факто это фургоны, так это напрасно. У него и грузоподъёмность-то почти легковая — 600 кг, поэтому даже настройки подвески сделаны без той грубости, которая вытрясает душу на пустых пикапах например.


Минимальная цена — 890 тысяч рублей
Минимальная цена — 890 тысяч рублей


Но в случае с Dokker есть две проблемы. Первая — это уже упомянутая цена, потому что базовый автомобиль стоит 890 тысяч рублей, но версия с кондиционером — это уже 970 тысяч рублей, а дизельный Dokker стоит от 1,06 миллиона. Если рассматривать конкурентов «Доккера» именно в пассажирских номинациях, то за сравнимые деньги можно взять компактный кроссовер или седан С-класса.


Зато в классе «каблуков» цена Dokker выглядит прямо-таки демпинговой. Для сравнения: Peugeot Partner Tepee стоит от 1,388 миллиона рублей, и даже близкий по оснащению дизельный Dokker дешевле более чем на 250 тысяч. Разница с Citroen Berlingo Multispace почти такая же — он стоит от 1,385 миллиона рублей.


В своём классе Dokker относительно доступен, но в межклассовых сравнениях дороже близких по функционалу кроссоверов и легковушек
В своём классе Dokker относительно доступен, но в межклассовых сравнениях дороже близких по функционалу кроссоверов и легковушек


Вторая проблема — это имидж, потому что в России ещё со времен незабвенных Иж-2715 отношение к микрофургонам неоднозначное. Для бизнеса ещё куда ни шло, а чтобы в семью... Даже блестящий во многих отношениях SKODA Roomster не прижился ни у нас, ни даже в Европе — всё-таки для семьи кроссовер или легковой универсал выглядит более сбалансированным вариантом.


Dokker рассчитан на клиента, свободного от классовых предрассудков и, главное, знающего толк в кубометрах. Я представляю семейного человека, который работает мужем на час в хорошем смысле этого словосочетания. В одной половине багажника он возит комплект инструмента и вантуз, в другой — велосипед и коляску, а поверх ставит ящики с рассадой, если возник такой форс-мажор.


Все автомобили импортируются из Марокко
Все автомобили импортируются из Марокко


И остаётся лишь один вопрос — почему бы такому клиенту не купить, скажем, LADA Largus? Хорошо, добавим в уравнение, что наш муж на час — «тазофоб» и «еврофил». Вот теперь ему от Dokker не отвертеться.


Кстати, на Renault Dokker мы ездили тестировать снегоболотоход «Бурлак»

Прочтений: 2943

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (4)4
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено