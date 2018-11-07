Тест-драйв: изучаем Renault Dokker, в который влезет велосипед, ящик рассады и Николай Валуев

Reanult Dokker выпускают в виде фургона и пассажирского автомобиля





Боковая дверь-слайдер открывает проход на второй ряд шириной с Николая Валуева. Багажник вдвое больше, чем у близких по размеру кроссоверов. «Каблучки» обещают почти эталонную практичность, но практичные россияне не видят их в упор. Впрочем, на это есть причины, которые мы уяснили во время тест-драйва Renault Dokker.





«Каблуки» отличаются большим внутренним объёмом — может быть, даже избыточно большим для большинства клиентов





Пробуя Dokker, невозможно избавиться от желания сравнивать его с LADA Largus (в оригинале — Dacia Logan MCV), построенной на той же платформе. Largus бьёт рекорды продаж в классе утилитарных двухобъёмников и, было дело, попал в разряд дефицита.







Смотришь на Dokker, и вроде бы сплошные плюсы: при меньших габаритах у него больше объём кузова, выше просвет, есть дизель. Да, его дизайн на любителя, но и Largus берут не за красивые глазки.





Задняя дверь — распашная





Впрочем, говорить о минимальной конкуренции с «Ларгусом» нельзя: импортируемый из Марокко Dokker дороже при прочих равных... почти на 300 тысяч! Поэтому в российских реалиях набивается в конкуренты скорее не «Ларгусу», а переднеприводным версиям кроссоверов B-класса вроде Hyundai Creta и Mitsubishi ASX либо автомобилям гольф-класса.







С одной важной оговоркой: на Dokker посмотрит клиент, для которого объём и удобство багажника входят в топ-3 приоритетных качеств.





Багажник огромен: 800 литров по уровень стекол и три кубометра, если сложить задние сиденья и грузить под потолок





Низкий пол, ровный порог и возможность увезти карниз длиной до трёх метров





Двери можно открыть на полный угол, ослабив фиксаторы





Стандартный набор вещей теряется в багажнике. Слева — комплект инструмента





Поскольку Dokker задуман фургоном (такая версия в России тоже есть), задние двери имеют вертикальные петли, что не очень удобно в быту. Например, запарковавшись близко к стене, их уже не откроешь. Впрочем, это свойственно и «Ларгусу».





Сдвижные боковые двери обеспечивают широкий проём, но не очень удобны для людей с детьми: есть риск прижать пальцы





Посадка на втором ряду вертикальная и не слишком расслабленная, но места для коленей и стоп достаточно





Задние стёкла не опускаются, а лишь слегка приоткрываются





Салон неплохо выглядит, материалы дешёвые, чувствуется запах клея, базовая эргономика убедительна, но есть вопросы к мелочам





Ярко, но недодумано в деталях





Слепая кнопка подогрева сидений на боковине кресла неудобна





Стандартные для Renault приборы. Расход получен в поездке между городами





Бардачок мелкий, зато над ним есть открытая полка





Renault, видимо, пытается взять журналистов измором, надеясь, что в какой-нибудь статье они устанут в тысячный раз придираться к «мелкой» эргономике машин на платформе В0. Ну в самом деле, сколько можно ворчать насчёт слепого подогрева сидений, невидимого рычажка рециркуляции, сногсшибательной кнопки круиз-контроля? Хорошо, не будем. Придерёмся к чему-нибудь новому, например к абсолютно бесполезному центральному подлокотнику, который мешает включать передачи и полностью закрывает доступ к барашку, которым регулируется наклон спинки сиденья.





Подлокотник мешает пользоваться всем, что находится вокруг него: рычагом коробки передач, ручником, регулировкой сидений





Впрочем, посадка за рулём удобна и, кроме как в мелочах, не требует привычки. Renault избавил автомобиль и от двух особенностей первых машин на платформе В0: легковесного сцепления и нечёткого рычага. Теперь машина воспринимается вполне интуитивной, и есть в ней даже ощущение сбитости, которое усиливается хорошими настройками подвески: не слишком расслабленными, но и не грубыми.





Дизельный Dokker едет убедительно





И кстати, Dokker неплохо управляется. Ощущения за рулём легковые, а если уж возникло желание пошустрить, он не становится размазнёй. Есть даже что-то парадоксальное в том, что пока не звенит в багажнике груз и не вздыхают сзади родственники, хочется ехать в напористой манере водителя маршрутки. Может быть, потому что за рулём Dokker ты всё равно немного наёмный работник, для которого время — деньги.





Автомобили с такими пропорциями редко выбирают на роль семейных: так сложилось исторически





На тест предусмотрительно отрядили версию с дизелем 1.5 DCI, который при скромных 90 лошадях обеспечивает очень надёжное чувство разгона. В пределе «Доккеру» похвастаться нечем: 14 секунд до 100 км/час — хуже среднестатистического результата для легковушек В- и С-класса, которых он так или иначе имеет в виду. Но «сердцевина» разгона удалась: в переходные режимах, будь то городской спринт или обгоны, дизель подхватывает любой посыл. Главное, не мазать с передачами, потому что в районе 1000 об/мин есть яма, из которой он практически не способен выбраться своими силами.





Едет «Доккер» по-легковому





Но дизель дорог: с ним цена Dokker уходит уже за миллион рублей, поэтому тяжёлое топливо окупится, если действительно использовать машину в режиме фургона для доставки пиццы. В остальном спрос придётся на 82-сильный бензиновый мотор, с которым, кстати, динамика разгона лишь на гран хуже — ну разве что не так дерзка в середине шкалы тахометра.





Обзорность по сторонам не эталонная





Есть ли в нём черты коммерческого транспорта? Наверное, к ним можно отнести очень развитые основания передних стоек, ограничивающих обзор. Зеркала же, напротив, сделаны обычными, тогда как фургоны нередко идут с огромными лопухами: на трассе шумно, зато парковаться удобнее. Обзор назад частично перекрывает стык дверей, но самую важную зону — по центру — он не ограничивает.







В остальном Dokker — типичная легковушка на базе Renault Logan, и если кто-то боится «каблучков», потому что де-факто это фургоны, так это напрасно. У него и грузоподъёмность-то почти легковая — 600 кг, поэтому даже настройки подвески сделаны без той грубости, которая вытрясает душу на пустых пикапах например.





Минимальная цена — 890 тысяч рублей





Но в случае с Dokker есть две проблемы. Первая — это уже упомянутая цена, потому что базовый автомобиль стоит 890 тысяч рублей, но версия с кондиционером — это уже 970 тысяч рублей, а дизельный Dokker стоит от 1,06 миллиона. Если рассматривать конкурентов «Доккера» именно в пассажирских номинациях, то за сравнимые деньги можно взять компактный кроссовер или седан С-класса.







Зато в классе «каблуков» цена Dokker выглядит прямо-таки демпинговой. Для сравнения: Peugeot Partner Tepee стоит от 1,388 миллиона рублей, и даже близкий по оснащению дизельный Dokker дешевле более чем на 250 тысяч. Разница с Citroen Berlingo Multispace почти такая же — он стоит от 1,385 миллиона рублей.





В своём классе Dokker относительно доступен, но в межклассовых сравнениях дороже близких по функционалу кроссоверов и легковушек





Вторая проблема — это имидж, потому что в России ещё со времен незабвенных Иж-2715 отношение к микрофургонам неоднозначное. Для бизнеса ещё куда ни шло, а чтобы в семью... Даже блестящий во многих отношениях SKODA Roomster не прижился ни у нас, ни даже в Европе — всё-таки для семьи кроссовер или легковой универсал выглядит более сбалансированным вариантом.







Dokker рассчитан на клиента, свободного от классовых предрассудков и, главное, знающего толк в кубометрах. Я представляю семейного человека, который работает мужем на час в хорошем смысле этого словосочетания. В одной половине багажника он возит комплект инструмента и вантуз, в другой — велосипед и коляску, а поверх ставит ящики с рассадой, если возник такой форс-мажор.





Все автомобили импортируются из Марокко





И остаётся лишь один вопрос — почему бы такому клиенту не купить, скажем, LADA Largus? Хорошо, добавим в уравнение, что наш муж на час — «тазофоб» и «еврофил». Вот теперь ему от Dokker не отвертеться.







Кстати, на Renault Dokker мы ездили тестировать снегоболотоход «Бурлак».