Двух маленьких детей увезли в больницу после лобового ДТП в Ленинском районе
В жёсткой аварии сошлись «Газель» и Toyota Nadia
Днём во вторник, 6 ноября, два ребёнка пострадали в столкновении Toyota Nadia и встречной «Газели» в Ленинском районе Новосибирска.
ДТП случилось около 10:00 возле дома
«Водитель 1982 года рождения <…> двигался по 2-й Cтанционной со стороны Cтанционной в сторону улицы Большой. В пути следования совершил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Газель" с прицепом», — описал ситуацию Владислав Савченков.
По его словам, после ДТП в больницу увезли двух детей — 3-месячного и 5-летнего мальчиков, которые сидели на заднем сиденье «Тойоты» без автокресел.
«Предварительный диагноз пока неизвестен», — сообщил Владислав Савченков.
По его словам, у водителя «Тойоты» есть «признаки наркотического опьянения», но проходить медицинское освидетельствование он пока отказывается.
Ранее в аварии на Тёщином языке в Ленинском районе пострадала 13-летняя девочка — её отец Андрей Кирпичников ищет свидетелей ДТП.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Ольга Хмелевская
Фото предоставлено Владиславом Савченковым