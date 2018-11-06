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Двух маленьких детей увезли в больницу после лобового ДТП в Ленинском районе

В жёсткой аварии сошлись «Газель» и Toyota Nadia

Водитель «Тойоты» отказывается от медосвидетельствования
Водитель «Тойоты» отказывается от медосвидетельствования

Днём во вторник, 6 ноября, два ребёнка пострадали в столкновении Toyota Nadia и встречной «Газели» в Ленинском районе Новосибирска.


ДТП случилось около 10:00 возле дома № 76/1 на улице Дивногорской, рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.


«Водитель 1982 года рождения <…> двигался по 2-й Cтанционной со стороны Cтанционной в сторону улицы Большой. В пути следования совершил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Газель" с прицепом», — описал ситуацию Владислав Савченков.


По его словам, после ДТП в больницу увезли двух детей — 3-месячного и 5-летнего мальчиков, которые сидели на заднем сиденье «Тойоты» без автокресел.


«Предварительный диагноз пока неизвестен», — сообщил Владислав Савченков.


По его словам, у водителя «Тойоты» есть «признаки наркотического опьянения», но проходить медицинское освидетельствование он пока отказывается.


Ранее в аварии на Тёщином языке в Ленинском районе пострадала 13-летняя девочка — её отец Андрей Кирпичников ищет свидетелей ДТП. 

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