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Финалистка шоу «Голос. Дети» попала на кастинг моделей для работы в Европе, США и Бразилии

В Новосибирск приехали 100 девушек со всей Сибири — они хотят работать моделями за рубежом

Финалистка шоу «Голос. Дети» Дайа Борисова заинтересовала европейских скаутов
Финалистка шоу «Голос. Дети» Дайа Борисова заинтересовала европейских скаутов


В Новосибирске прошёл модельный кастинг для мировых агентств из Франции, США, Мексики, Бразилии, Китая и Таиланда. О кастинге корреспонденту НГС сообщила Татьяна Фетисова


«На кастинг пришло порядка 100 девочек. <…> Самолёт со скаутами задержался из-за снегопада. Но моделей это не испугало — все до последнего ждали скаутов. Были иногородние девочки, мы их в первую очередь показывали. <…> Часть девочек была из нашей модельной школы, часть — совершенно новые лица, которые написали нам, что хотят поучаствовать. Были девочки из Новокузнецка, Кемерова, Куйбышева, Бердска и некоторых других городов Новосибирской области», — рассказала корреспонденту НГС организатор кастинга и директор модельного агентства Elite Stars Татьяна Фетисова.


На модельный кастинг собралось порядка ста девушек в возрасте от 13 лет из разных городов Сибири
На модельный кастинг собралось порядка ста девушек в возрасте от 13 лет из разных городов Сибири





Скауты, отбирающие моделей, прибыли в Новосибирск из агентств Франции, Таиланда и Китая, а также из международной сети агентств, работающих в США, Мексике и Бразилии. Европейские контракты, заметила Фетисова, в основном, подразумевают работу девушек на подиумах, а азиатские — съёмки в различных фотокаталогах.


По словам директора новосибирского агентства, ограничения в кастинге были по возрасту — рассматривали моделей от 13 до 22 лет, по росту — от 170 см и с бёдрами в пределах 90 см.


Кто из девушек поедет работать за границу, окончательно станет известно в течение месяца
Кто из девушек поедет работать за границу, окончательно станет известно в течение месяца


В модельном кастинге приняла участие 14-летняя финалистка пятого сезона шоу «Голос. Дети» Дайа Борисова, которая заинтересовала скаутов из Европы.


Кто из предварительно отобранных девушек поедет работать по контрактам за границу, станет окончательное известно в течение месяца, уточнили корреспонденту НГС в Elite Stars.


В начале октября в Новосибирске прошёл отборочный тур конкурса «Мисс Россия», в котором приняли участие 50 девушек со всей Сибири.

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